W poniedziałek na pasażerów podróżujących samolotami czeka wiele utrudnień. Z powodu trudnej sytuacji pogodowej w Europie i silnego wiatru odwołanych zostało wiele lotów z i do Polski.

Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę. W Niemczech w niedzielę odwołanych zostało ok. 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu nad Menem, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń.



Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14.

Odwołane odloty z polskich lotnisk

Lotnisko Chopina w Warszawie:

06.00 Monachium (Lufthansa)

07.20 Monachium (PLL LOT)

07.20 Amsterdam (PLL LOT)

09.10 Norymberga (PLL LOT)

09.10 Frankfurt (Lufthansa)

Port Lotniczy Wrocław:

05.50 Monachium (Lufthansa)

06.45 Frankfurt (Lufthansa)

10.00 Zurych (Swiss)

13.00 Monachium (Lufthansa)

14.10 Amsterdam (KLM)

06.00 Monachium (Lufthansa)

13.45 Stuttgart (Eurowings)

17.20 Monachium (Lufthansa)

Port Lotniczy Poznań - Ławica:

12.55 Monachium (Lufthansa)

Port Lotniczy Rzeszów - Jesionka:

13.25 Monachium (Lufthansa)

Port Lotniczy Katowice:

13.10 Monachium (Lufthansa)

Odwołane przyloty z polskich lotnisk



Lotnisko Chopina w Warszawie:

08.15 Frankfurt (Lufthansa)



08.45 Monachium (Lufthansa)



09.05 Amsterdam (PLL LOT)



09.15 Duesseldorf PLL LOT



09.25 Paryż (PLL LOT)



09.50 Bruksela (PLL LOT)



11:25 Monachium (PLL LOT)



12:25 Amsterdam (PLL LOT)



12:50 Monachium (PLL LOT)



13:00 Norymberga (PLL LOT)

Port Lotniczy Wrocław:

09.05 Zurych (Swiss)

12.25 Monachium (Lufthansa)

13.40 Amsterdam (Frankfurt)

Port Lotniczy Kraków - Balice:

12.45 Stuttgart (Eurowings)

12.45 Monachium (Lufthansa)

16.40 Monachium (Lufthansa)

Port Lotniczy Poznań - Ławica:

12.20 Monachium (Lufthansa)

Port Lotniczy Rzeszów - Jesionka:

12.50 Monachium (Lufthansa)

Port Lotniczy Katowice:

12.35 Monachium (Lufthansa)