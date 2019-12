Orange Polska podała w komunikacie, że w ramach wynegocjowanego ze związkami zawodowymi porozumienia, limit dobrowolnych odejść na najbliższe dwa lata został ustalony na 2100 pracowników.

Umowa społeczna na lata 2020-2021 oprócz liczby osób, które mogą skorzystać z dobrowolnych odejść, określa także pakiet finansowy przysługujący odchodzącym pracownikom Orange Polska. Dodatkowe odszkodowanie mają otrzymać osoby, które osiągną wiek emerytalny w trakcie czterech najbliższych lat. Orange deklaruje także wsparcie dla odchodzących pracowników w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Limit dobrowolnych odejść na 2020 rok wyznaczony został na 1250 osób.

Jak dodano w komunikacie, "porozumienie określa również zasady i kryteria doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w grupie zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy".

Porozumienie przewiduje także możliwość wzrostu zasadniczych wynagrodzeń o 3,5 procent w 2020 i 2021 roku. Orange Polska zatrudnia ok. 13 000 pracowników.

Dobrowolne odejścia

Program dobrowolnych odejść jest rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie części negatywnych zjawisk związanych ze zwalnianiem pracowników. Firmy same ustalają regulaminy takich programów, ale ich istotą jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy. Zwykle dzieje się to na mocy porozumienia stron z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Program oznacza też zazwyczaj ponadstandardowe odprawy dla pracowników, którzy zdecydują się na odejście.