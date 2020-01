Najwięksi operatorzy komórkowi w Polsce już wkrótce wyłączą popularną niegdyś usługę. Chodzi o bramki SMS i MMS, które pozwalają na wysyłanie wiadomości na telefon przez internet.

Rzecznik prasowy Orange Wojciech Jabczyński poinformował tvn24bis.pl, że operator wyłączy usługę 1 lutego 2020 roku.

"Zamknięcie internetowej bramki SMS/MMS to decyzja biznesowa i wynika m.in., ze spadającego zainteresowania usługą. To efekt upowszechnienia się smartfonów i ofert 'no limit', w których wiele usług klienci otrzymują w ramach abonamentu" - wyjaśnił.

Plus wyłącza bramkę SMS

Usługę w najbliższym czasie planuje również wyłączyć Plus. "Bramka SMS to usługa wprowadzona w czasie gdy ceny SMS-ów były dość wysokie" - zwrócił uwagę w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl Arkadiusz Majewski z Plusa.

"Obecnie praktycznie wszyscy klienci korzystają z nielimitowanych SMS-ów wliczonych w cenę abonamentu lub doładowania, a masowo używają również socialmediów oraz innych komunikatorów. Dlatego planujemy zamknięcie tej usługi, choć decyzja o terminie jej wyłączenia jeszcze nie została" - wyjaśnił.

Komunikat w tej sprawie został opublikowany również na stronie operatora. Od 13 stycznia wyłączono numery SMS Premium, które umożliwiały kolejne zasilenia konta punktowego w usłudze Bramka SMS. Ci, którzy korzystali z usługi, mogą sprawdzić stan punktów po zalogowaniu się do konta w bramce SMS i wejściu w zakładkę "konto".

Przedstawiciele Plusa zalecają "wykorzystanie punktów zgromadzonych na Państwa koncie do dnia zamknięcia Usługi". Na razie nie ma jednak jeszcze dokładnej daty wyłączenia usługi.

Wcześniej internetową bramkę SMS wyłączył Play. Na razie nie wiadomo, czy na taki krok zdecyduje się T-Mobile.