To nie nowa firma, ale wieloletni partner biznesowy najczęściej nie płaci dostawcom na czas. Na opóźnienia płatności najbardziej narażona jest branża handlowa i firmy mające ponad 50 kontrahentów - wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wśród mikro, małych i średnich firm.

"Przedsiębiorcy informują, że firmami najczęściej opóźniającymi płatności są ich stali klienci, z którymi współpracują dłużej niż trzy lata (47,8 procent). Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości, im dłuższe relacje, tym mniejsza solidność płatnicza odbiorców. Ryzyko dodatkowo idzie w górę przy wyższej liczbie kontrahentów, przekraczającej 50 firm" - wskazano w badaniu.



Zażyłe relacje z odbiorcami towarów najbardziej szkodzą firmom handlowym - 60 procent partnerów spóźniających przelew za towar współpracuje z przedstawicielem z tej branży od co najmniej trzech lat. W przypadku branż usługowej i produkcyjnej dłuższy staż ma około 40 procent niesolidnych płatników.



Według badania nie oznacza to jednak, że można z pełnym zaufaniem podejść do pierwszej transakcji. "Szczególnie w usługach aż jedna czwarta kontrahentów ma problem z terminowym ściągnięciem płatności za pierwszą umowę; z kolei producentom opóźnia lub nie płaci wcale za pierwszą dostawę co dziesiąty odbiorca" - wyjaśniono.

Jak powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, nowi kontrahenci są zazwyczaj sprawdzani bardziej skrupulatnie. - Wieloletnich odbiorców monitoruje się mniej, bo z czasem rośnie zaufanie. Na dodatek za większym zaufaniem idzie też większa elastyczność działania i jak pokazuje praktyka nie zawsze się to dobrze kończy. Wieloletnia współpraca miewa najgorszy finał w handlu, gdzie aż sześciu na 10 niesolidnych kontrahentów może się pochwalić ponad trzyletnimi relacjami z wierzycielem - podkreślił prezes BIG InfoMonitor. Dodał, że "nieco lepiej" sytuacja wygląda w produkcji i usługach.



BIG InfoMonitor zwraca uwagę, że przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że współpraca oparta na zaufaniu ze znanymi już sobie firmami wcale nie gwarantuje wpływu na konto na czas. Na pytanie: "Który sposób zapobiegania opóźnieniom i weryfikacji kontrahenta jest najskuteczniejszy?", relacje ze stałymi partnerami biznesowymi wymienił w badaniu co sześćdziesiąty ankietowany (1,6 procent). Najbardziej ceniona jest w takich sytuacjach opinia zaprzyjaźnionych firm (39,7 procent), przypominanie o płatności przed terminem (35,5 procent) oraz korzystanie z rejestru dłużników BIG (23,4 procent).



W opinii badanych przedsiębiorców przydatne jest również sprawdzanie informacji w internecie (16,3 procent) i korzystanie z raportów wywiadowni gospodarczej (11,4 procent).



Badanie "Skaner MŚP, wśród mikro, małych i średnich firm" przeprowadził na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych w październiku 2018 roku.

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników.

BIG InfoMonitor to jedna z prywatnych firm, która, działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Oprócz niej na rynku funkcjonują jeszcze: Krajowy Rejestr Długów BIG, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.