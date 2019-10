W czwartek zakończono budowę 5 i 6 bloku elektrowni w Opolu o łącznej mocy 1800 MW. Kosztowała ponad 11 miliardów złotych.

Prace przy budowie piątego i szóstego bloku w należącej do PGE elektrowni w Opolu rozpoczęto na początku 2014 roku. W dwóch nowoczesnych jednostkach o łącznej mocy 1800 MW wytwarzana jest energia mogąca zaspokoić potrzeby czterech milionów gospodarstw domowych.

"Centrum energetyczne Polski"

Dzięki inwestycji o wartości przekraczającej 11 mld złotych, elektrownia Opole stała się trzecią co do wielkości - po Bełchatowie i Kozienicach - elektrownią w kraju, dostarczającą osiem procent krajowego zapotrzebowania.



Jak powiedział obecny na uroczystości minister energii Krzysztof Tchórzewski, dzięki powstaniu nowych bloków w Opolu, Polska będzie mogła w większym stopniu zaangażować się w energetykę odnawialną. Timmermans: to będzie bolesne, ale Polska musi odejść od węgla Polska musi odejść od węgla - powiedział w Parlamencie Europejskim Frans Timmerm... zobacz więcej »



- Dzisiaj na skutek tej dużej inwestycji Opole staje się centrum energetycznym Polski. (...) Są to bloki w technologii węglowej, ale najnowocześniejsze z węglowych w Europie, co oznacza podniesienie efektywności o 12-13 proc., dzięki czemu uzyskuje się więcej energii przy mniejszej emisji. (...) To, że wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską na to, żeby mogły być ukończone, mogły funkcjonować na rynku mocy, to powoduje, że stać nas na duży zryw inwestycyjny w innych dziedzinach. (...) Tak, otwieramy się teraz na energetykę odnawialną. Rynek mocy jest potrzebny, żeby teraz inwestować w nowe technologie, czyli energetykę odnawialną - powiedział minister.

"Koncertowe" przeprowadzenie inwestycji