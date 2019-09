Od 1 września 2019 roku do wszystkich toreb z tworzyw sztucznych wydawanych w sklepach, poza tak zwanymi zrywkami, będzie doliczana opłata recyklingowa. - Mamy nadzieję, że ten przepis pomoże ograniczyć liczbę toreb foliowych - tłumaczył w TVN24 BiS wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Objęcie wszystkich toreb z tworzyw sztucznych opłatą recyklingową (20 gr plus VAT) to konsekwencja noweli tzw. ustawy śmieciowej. Do 1 września opłatą były objęte jedynie torby od 15 do 50 mikrometrów.

Za sprawą zmiany przepisów do budżetu w 2020 roku ma wpłynąć 1,2 mld zł. Za 2018 rok było to 80 mln zł.

- Chcemy uszczelnić system, który mamy - tak potrzebę zmiany przepisów wyjaśniał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, gość w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

- Chcemy przyzwyczaić konsumentów do tego, że jeśli nie będą przychodzić z własną torbą, to poniosą koszty - dodał.

Wiceminister tłumaczył, że opłata recyklingowa to "nie jest podatek, ponieważ podatki są nieuniknione". - A tej opłaty można uniknąć, idąc na zakupy z torbą wielokrotnego użytku - podkreślał.

Cztery torby Duńczyków

Zgodnie z szacunkami resortu środowiska w Polsce zużywamy nawet 11 mld foliówek rocznie - to od 250 do 300 toreb na mieszkańca.

Opłaty za jednorazowe torby obowiązywały w Polsce w niektórych sieciach handlowych i sklepach od początku XXI wieku. Nie były one jednak uregulowane ustawowo. Według szacunków konieczność płacenia za torby na zakupy spowodowała ograniczenie ich stosowania o ok. 36 proc., z ok. 470 do 300 toreb na mieszkańca na rok.

Podobnie było w Irlandii, gdzie w 2002 r. rząd postanowił o wprowadzeniu specjalnych opłat za torby foliowe - 0,15 euro (obecnie jest to 0,22 euro). Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na wdrażanie projektów dotyczących recyklingu odpadów.

Do dnia wejścia w życie tych przepisów na "zielonej wyspie" zużywano rocznie 1,2 mld plastikowych toreb. Po wprowadzeniu opłat zużycie toreb spadło o ok. 90 proc.

Według danych KE przecięty Europejczyk zużywa 200 foliówek rocznie; najmniej Duńczycy - cztery torby rocznie.