Opłata od plastiku w budżecie Unii Europejskiej

Nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej ma być powiązany z mechanizmem praworządności i wprowadzeniem opłaty od plastiku - informuje w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział na 20 lutego specjalny szczyt UE ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027. Liczy, że mimo rozbieżnych zdań co do kształtu przyszłych wieloletnich ram finansowych UE krajom członkowskim uda się znaleźć kompromis.

Dodatkowe dochody

Unijny budżet dostał zielone światło. Jedna piąta na walkę ze zmianami klimatu Więcej pieniędzy na działania klimatyczne, inwestycje w odnawialne źródła energi... zobacz więcej » "Obecnie budżet jest finansowany głównie ze składek narodowych liczonych w relacji do DNB (Dochodu Narodowego Brutto - red.), a mniejsza część pochodzi z ceł zbieranych przez państwa graniczne w imieniu UE. Komisja Europejska zaproponowała kilka wariantów nowych dochodów własnych i obecnie największe szanse na akceptację mają dwa z nich" - czytamy w "Rz".

Jeden z dochodów ma stanowić opłata od nieutylizowanych opakowań plastikowych: im mniejszy recykling, tym większa wpłata do budżetu.

"Średnio w UE poddaje się recyklingowi 42 proc. plastiku, w Polsce ten wskaźnik wynosi ok. 35 proc. Szacuje się, że rocznie do unijnego budżetu mogłoby wpłynąć z tego tytułu 5 mld euro" - pisze gazeta.



Kolejnym jest przekazanie części wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Tutaj wpływy mogłyby wynieść ok. 10 mld euro rocznie, w zależności od sposobu ich dystrybucji.

"Rz" podaje również, że jej rozmów w Brukseli wynika, że wprowadzenie do nowego budżetu mechanizmu wiążącego unijne fundusze z istnieniem niezawisłego sądownictwa jest przesądzone.

"Najgłośniej protestują Węgry, niezadowolona jest też Polska, ale siła przetargowa tych dwóch krajowych jest znikoma. Większość jest za mechanizmem, choć pozostaje kwestia procedury jego uruchamiania" - dodaje gazeta.