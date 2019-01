Operator systemu płatności Blik, który współpracuje z największymi bankami w Polsce, ostrzega przed próbami wyłudzenia. Oszuści przejmują konta w popularnym portalu społecznościowym i przy pomocy komunikatora domagają się przekazania pieniędzy.

Spółka Polski Standard Płatności, która jest też operatorem systemu Blik, informuje, że w ostatnim czasie "pojawiły się osoby, które padły ofiarą wyłudzenia pieniędzy".

Należy zachować ostrożność

"Złodzieje przejęli konto ich znajomych na Facebooku i przez Messengera prosili o pomoc – przekazanie pieniędzy. Między innymi za pośrednictwem płatności Blikiem (wypłata z bankomatu)" – czytamy w komunikacie.

"Jeśli ktoś nagle w korespondencji prosi Was o pieniądze, zawsze bądźcie czujni. Bez względu na to czy będzie to zwykły przelew, przekaz pocztowy, gotówka czy transakcja Blikiem. Zadzwońcie do takiej osoby, żeby zweryfikować, czy ktoś się pod nią nie podszywa" – radzi operator.

"Unikajcie podejrzanych sklepów"

Spółka Polski Standard Płatności apeluje, by zachować ostrożność w przypadku zakupów od osoby prywatnej przez internet, szczególnie na portalach społecznościowych.

"Proście o odbiór osobisty i dopiero wówczas płaćcie, nie podawajcie żadnych swoich danych – także kodów Blik osobom nieznajomym. Unikajcie podejrzanych lub nieznanych sklepów internetowych. Czytajcie opinie w sieci o tych sklepach" - zaapelowano w komunikacie.

Operator płatności apeluje, by nie podawać nikomu danych do logowania – zarówno do serwisów społecznościowych, poczty mailowej, jak i do telefonu czy tym bardziej aplikacji mobilnej banku.

"Pieniądze możecie wypłacić lub przelać Blikiem tylko świadomie – każdą transakcję musicie potwierdzić znanym tylko Wam PIN-em w aplikacji mobilnej banku na swoim smartfonie" – przypomina operator.