Nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale i dużą nagrodę pieniężną otrzyma w ramach Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wyniesie kwota, którą dostanie pisarka.

Olga Tokarczuk otrzyma 9 milionów koron szwedzkich, co w przeliczeniu na polską walutę daje 3,5 miliona złotych.

Suma może może wydawać się ogromna, ale jeszcze w 2011 roku laureaci nagrody mogli liczyć aż na 10 milionów koron. Fundacja Noblowska zdecydowała jednak o obniżeniu wartości wyróżnienia, co tłumaczono wpływem kryzysu finansowego w Europie na fundusze, z których wypłacano nagrody. Od tej pory nobliści otrzymywali osiem milionów szwedzkich koron. Wartość nagrody zwiększono dopiero w 2017 roku - właśnie do 9 milionów szwedzkich koron.

Kwota, jaką otrzymywali zwycięzcy zmieniała się zresztą kilkukrotnie. W 1901 roku, gdy po raz pierwszy przyznano Nagrody Nobla, wynosiła ona nieco ponad 150 tys. koron (co odpowiada dzisiejszym 8,5 milionom koron).

Oprócz nagrody pieniężnej polska pisarka otrzyma specjalny medal oraz ręcznie zdobiony dyplom.

Olga Tokarczuk z Nagrodą Nobla

Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018 - poinformowała w czwartek Szwedzka Akademia. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat. W 1996 roku nagrodę otrzymała Wisława Szymborska.

Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".



Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróż ludzi Księgi", "Prawiek i inne czasy", "Gra na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Księgi Jakubowe" oraz "Bieguni", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.