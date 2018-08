600 euro, czyli nawet 2,5 tysiąca złotych - nawet takie odszkodowanie mogą dostać pasażerowie, których lot został odwołany. Od wypłaty rekompensaty są jednak wyjątki.

W poniedziałek pisaliśmy o problemach turystów, którzy z Poznania mieli wylecieć na urlop do Bułgarii. Ich lot zaplanowany był na piątek, ale z powodu usterki samolotu turyści wylecieli na wakacje dopiero w poniedziałek. Nie wszyscy. Niektórzy turyści zrezygnowali z wycieczki. Ci, którzy nie polecieli, zapowiadali, że będą dochodzić swoich praw, bo zapłacili za wycieczkę, która ich zdaniem się nie odbyła.

Jakie prawa mają pasażerowie? W przypadku odwołanych lotów pasażerowie mogą liczyć nawet na 600 euro odszkodowania. Ale trzeba pamiętać, że od wypłaty rekompensaty są jednak wyjątki.

Obowiązki

Według unijnego rozporządzenia z 2004 roku, w sytuacji kiedy lot jest opóźniony o dwie godziny lub więcej, każdy pasażer ma otrzymać darmowy posiłek i napój.

Oprócz tego, linia lotnicza musi mu zagwarantować możliwość wykonania telefonu lub wysłania wiadomości, faksu lub maila. Jeśli opóźnienie wynosi trzy godziny lub więcej, pasażer ma prawo do rekompensaty finansowej.

W przypadku, gdy wylot zostanie przesunięty na następny dzień, przewoźnik musi zagwarantować podróżnemu nocleg i wyżywienie oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.



Jeśli zaś lot zostanie odwołany, to podróżny może domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania go na inny lot. Ma także prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro (ponad 1050 zł) dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km. Na dystansie 1500-3500 km kwota wzrasta do 400 euro (ponad 1700 zł) i rośnie o kolejne 200 euro dla większych odległości.

Są wyjątki

Rekompensata nie przysługuje, jeśli lot został odwołany z przyczyn wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika, czyli np. złych warunków pogodowych lub klęski żywiołowej jak tsunami czy wybuch wulkanu. Na odszkodowanie nie ma co liczyć również gdy o odwołaniu poinformowano nas na dwa tygodnie przed zaplanowaną datą lotu.



Wniosek o odszkodowanie należy złożyć u przewoźnika. Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania, możemy wystąpić ze skargą do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Co z bagażem?

W przypadku, kiedy linia lotnicza zgubi zarejestrowany bagaż należący do pasażera, zniszczy go lub dostarczy z dużym opóźnieniem, pasażer może również domagać się rekompensaty finansowej do wysokości 1220 euro (ok. 5200 zł) pod warunkiem, że wina leży po stronie przewoźnika.