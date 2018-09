W najbliższą niedzielę wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. W związku z pracami remontowymi dojdzie do skrócenia części kursów, a także wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Ponadto pasażerowie będą mogli ponownie skorzystać z pociągów, które nie kursowały w czasie wakacji, na przykład na trasie Kraków - Szczecin oraz Łódź - Szczecin.

Pociągi według tego rozkładu jazdy będą jeździć do 20 października. Kolejną zmianę zaplanowano na 21 października br.

Zmiany w rozkładzie

PKP Intercity wprowadza dodatkowe zatrzymania pociągów w mniejszych miejscowościach. Od 2 września skład IC Hutnik, kursujący na trasie Gdynia - Katowice, IC Sukiennice relacji Gdynia - Kraków oraz IC Witkacy relacji Gdynia - Zakopane zabiorą pasażerów z dodatkowego postoju w Smętowie. W Jastrowie będzie zatrzymywać się skład TLK Kochanowski relacji Lublin - Kołobrzeg.

Dodatkowo pasażerowie będą mogli ponownie skorzystać z pociągów IC Barbakan i IC Włókniarz, które były zawieszone w czasie wakacji, ze względu na prace modernizacyjne na linii kolejowej. Pociąg IC Barbakan kursuje na trasie Kraków - Szczecin/Świnoujście, a IC Włókniarz kursuje na trasie Łódź - Szczecin.

Pendolino wreszcie z wi-fi. Pierwsze pociągi na torach w tym roku PKP Intercity wyda 31,7 miliona złotych na montaż instalacji wi-fi w pociągach P... zobacz więcej » Pociąg IC Wyspiański relacji Wrocław - Przemyśl - Wrocław od 2 września do 17 października będzie jeździć z pominięciem stacji Kraków Główny i Kraków Płaszów. Przewoźnik poinformował, że pasażerowie podróżujący do stacji Kraków Główny będą mogli przesiąść się na stacji Miechów do skomunikowanego pociągu TLK Kinga.

W związku z modernizacją linii kolejowej na odcinku Warszawa - Białystok zawieszone pozostanie kursowanie na tej trasie dwóch par pociągów: IC Dąbrowska i IC Jagiellończyk.

Kolejowy przewoźnik wprowadzi ponadto kilkanaście innych zmian kursowania pociągów, polegających między innymi na skierowaniu ich innymi trasami, skróceniu kursów, czy wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej.

Informatorzy na dworcach

"Z informacji przekazanych przez przewoźników wynika, że do 3 września 2018 roku na największych dworcach w Polsce: Warszawie Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Zakopanem, Krakowie Głównym, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni" - poinformował Urząd Transportu Kolejowego.



Dodatkowo, jak wskazano, w związku z planowaną korektą rozkładu jazdy inspektorzy UTK w całej Polsce przeprowadzą kontrole. W ich trakcie sprawdzą wywiązanie się z obowiązku publikacji oraz dostępności i czytelność przyszłego rozkładu.

Jak wynika ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z PKP Intercity skorzystało 14,26 procent wszystkich pasażerów. Najwięcej, bo 26,52 procent udziału w rynku miały Przewozy Regionalne, a 19,73 procent Koleje Mazowieckie. W tym czasie 13,79 procent pasażerów skorzystało zaś z usług PKP SKM.

Leo Express zawiesi połączenia

Tymczasem jak poinformowała "Gazeta Wyborcza" czeski Leo Express, którego pociągi kursują pomiędzy Krakowem a Pragą od 20 lipca, zdecydował się zawiesić połączenia. Kursy pociągów zostaną wstrzymane 8 października. Powód?

"Przede wszystkim remonty na polskich torach, które wydłużą czas przejazdu naszych pociągów o kolejne 15 minut. Zmniejszenie prędkości naszych pociągów sprawi, że nie będziemy już na trasie konkurencyjni wobec autobusu. Podróż nie będzie opłacalna czasowo dla pasażera ani finansowo dla naszej firmy" – wyjaśnił w rozmowie z "GW" Peter Jancovic z Leo Express.

Połączenia mają być zawieszone do końca listopada.