Od 1 października wszyscy kierowcy będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.

Odpowiedni komunikat w tej sprawie został podpisany przez ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego już pod koniec czerwca. Trzymiesięczny okres oczekiwania wynikał jednak z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany wejdą zatem w życie w najbliższy poniedziałek.

W efekcie podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC nie będzie karana mandatem.

Dane w systemie

Kierowcy nie muszą wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Uprawnione służby podczas kontroli sprawdzą zatem dane w systemie informatycznym.



Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie.

Od dnia 1 października w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie.



Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Należy pamiętać, że prowadzący pojazd nadal będzie musiał mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty.

Nowe rozwiązania

4 czerwca weszła w życie nowela Prawo o ruchu drogowym. Przewiduje ona, że system CEPiK 2.0 będzie wdrażany stopniowo - w miarę jak kolejne jego funkcjonalności będą przygotowywane i przetestowane przez rząd i odpowiednie służby.



Jak zapowiadano, o uruchamianiu kolejnych elementów CEPiK 2.0 informować miało Ministerstwo Cyfryzacji w specjalnych komunikatach.

Jednym z rozwiązań było właśnie zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz papierowej polisy OC - na co w szczególności czekali kierowcy.

Obecnie kierowca, który nie ma przy sobie wymaganych dokumentów podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Po przyjętych zmianach, za brak prawa jazdy nadal będą grozić kary.