Od 1 listopada wzrastają kwoty świadczeń rodzinnych: zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 listopada zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31,42 zł i wyniesie 184,42 zł. Jest to pierwszy etap jego podwyższenia. W drugim - od 1 listopada 2019 r. - świadczenie ma wzrosnąć do 215,84 zł.

Ostatni wzrost w 2006 roku

Ostatni wzrost zasiłku pielęgnacyjnego miał miejsce w 2006 r. Teraz jego podwyższenie ma odczuć około 912 tys. osób niepełnosprawnych.



Od 1 listopada tego roku o 100 zł rośnie także kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, która wyniesie 620 zł. Także o 100 zł wzrośnie zasiłek dla opiekuna i również wyniesie 620 zł. W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższone kwoty pobierze około 70 tys. osób.

Koszt podwyższenia świadczeń

Według rządowych szacunków łączne koszty podwyższenia zasiłków pielęgnacyjnego, specjalnego opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą od listopada do grudnia br. 77,8 mln zł, w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.



Nie zmienią się natomiast kryteria dochodowe, uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe ogólne wynosi 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Pozostałe zasiłki

Kwoty pozostałych zasiłków podlegających ustawowej weryfikacji również pozostają bez zmian i wynoszą: zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł na trzecie i następne uprawnione dzieci; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia – 90 zł, a powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł.



Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, a na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 1 tys. zł i świadczenie rodzicielskie także 1 tys. zł.



Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje w obecnie obowiązującej wysokości i wynosi 1922 zł.



Kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokość świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.