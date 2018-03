Od 1 kwietnia wzrosną wynagrodzenia nauczycieli. Płace zasadnicze, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną od 123 do 168 złotych brutto. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

Dokument zawiera tabelę z kwotami minimalnych stawek określonych dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz poziomu ich wykształcenia (wyróżniono trzy takie poziomy: magistra z przygotowaniem pedagogicznym, magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjata z przygotowaniem pedagogicznym oraz licencjata bez przygotowania pedagogicznego).



Najwyższe kwoty dotyczą nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Z Systemu Informacji Oświatowej wynika, że taki poziom wykształcenia ma ponad 90 proc. nauczycieli.

Jakie pensje?

Będzie trudniej dorobić sobie do etatu? "Terapia szokowa dla rynku pracy" Chcesz dorobić? Będziesz musiał założyć firmę – takie będą konsekwencje kolejnyc... zobacz więcej » Z tabeli wynika, że wynagrodzenie nauczyciela (magistra z przygotowaniem pedagogicznym) na poziomie: stażysty będzie od 1 kwietnia wynosić 2417 złotych brutto (oznacza to wzrost o 123 złotych brutto), nauczyciela kontraktowego - 2487 złotych brutto (wzrost o 126 złotych brutto), nauczyciela mianowanego - 2824 złotych brutto (wzrost o 143 złotych brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3317 złotych brutto (wzrost o 168 złotych brutto).



Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest skutkiem zwiększenia kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.



W ustawie budżetowej na 2018 rok zapisano dwie kwoty bazowe dla nauczycieli. Pierwsza, obowiązująca od 1 stycznia do 31 marca, wynosi 2752,92 złotych, czyli tyle, ile w ubiegłym roku. Druga kwota, która będzie obowiązująca od 1 kwietnia, to 2900,20 złotych, czyli jest wyższa o 5,35 procent.

Składniki wynagrodzenia

Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki (m.in. za wysługę lat, dodatek motywacyjny i funkcyjny). Średnie wynagrodzenie nauczycieli to suma dodatków oraz wynagrodzenia zasadniczego.

Z ustawy budżetowej wynika, że od 1 kwietnia średnie wynagrodzenie wzrośnie o 147 złotych dla nauczyciela stażysty, o 163 złotych dla nauczyciela kontraktowego, o 212 złotych, dla nauczyciela mianowanego i o 271 złotych dla dyplomowanego.



Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że wysokość tzw. średniego wynagrodzenie jest odległa od tego, co rzeczywiście otrzymują nauczyciele, a o faktycznych ich zarobkach świadczy właśnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego.



Samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji.

Kolejne podwyżki w drodze

Zgodnie z deklaracją złożoną w ubiegłym roku (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego) przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską i ówczesną premier Beatę Szydło kwietniowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli jest pierwszą z trzech zaplanowanych. Następną nauczyciele mają dostać od 1 stycznia 2019 roku, a kolejną po roku -w styczniu 2020 roku. Łącznie w ciągu trzech lat płace nauczycieli mają wzrosnąć o 15 proc.

Związki chcą odwołania minister edukacji

Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego chce odwołania z funkcji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Powodem odwołania ma być m.in. "wdrożenie nieprzygotowanej reformy" czy likwidacja niektórych dodatków i uprawnień socjalnych dla nauczycieli. Wniosek o odwołanie pani minister związkowcy złożyli już w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego.