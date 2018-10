Resort przedsiębiorczości i technologii pracuje nad rozwiązaniem mającym pomóc w utrzymaniu się na rynku przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Chodzi przede wszystkim o wsparcie finansowe, udzielane w ramach pomocy publicznej - powiedział wiceszef resortu Marcin Ociepa.

- Nazywamy to Polityką Nowej Szansy. Projekt przepisów w tej sprawie uzgadniany obecnie w MPiT, jeszcze w tym roku zostanie przedstawiony do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii, nadzorujący prace nad projektem ustawy w tej sprawie.

Przygotowywany przez MPiT projekt ustawy o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw przewiduje wsparcie, głównie w postaci pożyczek lub zwiększenia wartości kapitału zakładowego, w zamian za udziały lub akcje. Miałby ją przyznawać minister właściwy ds. gospodarki.



Roczna wartość pomocy publicznej z budżetu państwa, jaka może trafić do firm, to maksymalnie 153 mln zł. Z tej kwoty 100 mln zł mogłoby być przeznaczone na wsparcie finansowe, a 53 mln zł na restrukturyzację należności publicznoprawnych (np. rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków).

Uzgodnienia z Komisją Europejską

- Projekt nowych przepisów wymaga uzgodnień z Komisją Europejską. Chodzi o to, żeby nasze państwo nie było posądzone o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej - powiedział Ociepa. Dodał, że liczy, iż projekt wejdzie w życie do końca 2019 roku.



- Nie chcemy ingerować w wolny rynek. Ale są takie firmy, które według naszej diagnozy w przeszłości nie musiały upaść, a mimo to zbankrutowały. Gdyby miały wsparcie, przetrzymałyby pół roku, rok i się odbiły - zaznaczył. Według niego wsparcie ze strony państwa na różnych poziomach: czy to organizacyjnym, czy mentorskim, czy instrumentami finansowymi może sprawić, że firma utrzyma się na rynku i będzie się dalej rozwijać.

- Mamy świadomość, że takie wsparcie będzie wpływało także na lokalne społeczności - podkreślił Ociepa. Dodał, że nie jest to tylko kwestia właściciela jednego przedsiębiorstwa, ale tego, czy firma utrzyma się na rynku w danym ośrodku, a tym samym "utrzyma miejsca pracy, czy przyczyni się do wzrostu gospodarczego na danym obszarze".

MPiT prowadzi też prace nad przygotowaniem systemu wsparcia dla osób ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. restart).