Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zażalenie spółki Salini Polska na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 w formie negocjacji bez ogłoszenia - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Drogowcom zależy na czasie, ponieważ chcą udostępnić kierowcom obwodnicę Częstochowy jeszcze w tym roku.

Rozprawa w Krajowej Izby Odwoławczej w związku z odwołaniem złożonym przez Salini Polska miała miejsce we wtorek. Spółka domagała się wstrzymania rozpoczętej procedury pilnego wyłonienia wykonawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia i nowego ogłoszenia postępowania przetargowego, w którym mogłaby brać udział.

Zawartą w październiku 2015 r. umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka F za ponad 703 mln zł brutto (z pierwotnym terminem zakończenia prac przypadającą w tym roku) GDDKiA zerwała z konsorcjum kierowanym przez Salini 29 kwietnia br.

Na koniec 2018 r. stan realizacji obwodnicy Częstochowy wynosił niespełna 50 proc. Firma Salini miała powrócić na place budów w połowie marca br., wraz z zakończeniem zimowej przerwy, jednak tego nie zrobiła. Zwróciła się do GDDKiA z żądaniem zwiększenia kwot za realizację zadań. Następcy Włochów poszukiwani. Nowy odcinek A1 ma być gotowy na sylwestra Jeszcze przed końcem roku będziemy chcieli udostępnić kierowcom obwodnicę Często... zobacz więcej »

Przejazd do końca roku

Po zerwaniu kontraktu GDDKiA deklarowała wolę jak najszybszego wznowienia prac na tym odcinku.

- Jeszcze przed końcem roku będziemy chcieli udostępnić kierowcom obwodnicę Częstochowy w ciągu autostrady A1 - zapewniał w TVN24 BiS Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej informował, że jeszcze przed końcem sierpnia planowane jest udostępnienie blisko 37 km autostrady, od węzła Częstochowa Blachownia do Pyrzowic. - Pozwoli to kierowcom jadącym na południe Polski lub dalej do Czech znacząco skrócić czas podróży i ominąć Częstochowę - podsumował rzecznik GDDKiA.

Jak informowała Dyrekcja na początku maja br., w związku z zerwaniem kontraktu wdrożona została przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura wyboru wykonawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Do składania ofert GDDKiA zaprosiła sześć firm będących generalnymi wykonawcami trasy A1 w Polsce, tj.: Budimex, Berger Bau, Strabag, Pol-Aqua, Mirbud i Intercor, a także dwóch głównych podwykonawców odcinka F, czyli firmy Bud-Pol i Lemar.

Harmonogram zakłada, że oferty będą składane do 11 czerwca 2019 r., a podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) powinno odbyć się w sierpniu tego roku. GDDKiA zakłada, że zakończenie wykonania prac zabezpieczających powinno nastąpić do połowy grudnia 2019 r.

Żądania włoskich firm

Pod koniec lutego informowaliśmy, że włoskie koncerny budujące 9 odcinków dróg w Polsce, między innymi fragmenty S5, Zakopianki oraz obwodnicę Częstochowy zażądały waloryzacji kontraktów.



W sumie wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dopłatę ponad 1,2 miliarda złotych.