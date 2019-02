Obrońca byłego szefa Altus TFI mecenas Katarzyna Szwarc złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniosek o natychmiastowe zwolnienie Piotra Osieckiego z aresztu. Jej zdaniem, aresztowanie jest bezprawne. "Natychmiastowego uwolnienia" Piotra Osieckiego domaga się również zarząd Polskiej Rady Biznesu.

Jak poinformowała mecenas Szwarc, w czwartek do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiła skarga na bezprawny areszt.

Obrońca Osieckiego twierdzi, że jej klient "od 22 stycznia 2019 roku, wbrew prawomocnemu orzeczeniu Sądu Apelacyjnego, jest pozbawiony wolności". - Mimo, że cały czas obowiązuje złożone w listopadzie 2018 roku poręczenie majątkowe w rekordowej kwocie 108 milionów złotych - zaznacza.

Posłowie powołali podkomisję do sprawy GetBacku Sejmowa komisja finansów podjęła w czwartek decyzję o powołaniu nadzwyczajnej po... zobacz więcej » Przypomnijmy, w listopadzie 2018 roku warszawski Sąd Okręgowy orzekł o trzymiesięcznym areszcie Piotra Osieckiego, ale jednocześnie zamienił ten środek na poręczenie majątkowe, w rekordowej kwocie 108 mln złotych. Poręczenie zostało zdeponowane i 27 listopada 2018 roku Piotr Osiecki wyszedł na wolność.

- Po opuszczeniu aresztu przebywał w domu, będąc cały czas do dyspozycji prokuratury. Ta, jednak aż do teraz, nie przeprowadziła z nim żadnych czynności procesowych - podkreśla mecenas Szwarc.

21 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny rozpatrzył zażalenie prokuratury na wypuszczenie Osieckiego z aresztu i zmienił wcześniejsze postanowienie. Prokuratura w komunikacie poinformowała wówczas, że sąd uznał, iż "tylko środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy prawidłowy tok postępowania". Osiecki ponownie trafił więc do aresztu.

Sęk w tym, że według obrońcy Osieckiego, stało się to bezprawnie. "Sąd Apelacyjny zmienił wcześniejsze postanowienie. Jednak, co najważniejsze, wykreślając jego część, utrzymał zmianę środka zapobiegawczego w postaci aresztu, na poręczenie majątkowe" - przekonuje obrona. - Taka konkluzja wynika z tekstu jednolitego, po złożeniu orzeczeń obu sądów w jedną całość – podkreśla mecenas Szwarc. Posiłkuje się przy tym opinią karnistki dr Hanny Gajewskiej–Kraczkowskiej z UW.

Co na to sąd? W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznika prasowy Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Jerzy Leder stwierdził, że postanowienie dotyczy zamiany poręczenia na areszt. – A poza tym w polskich przepisach kodeksu postępowania karnego nie ma takiej procedury, jak żądanie natychmiastowego zwolnienia - dodaje sędzia.

"Naruszenie praw obywatelskich"

Do sprawy Osieckiego odnieśli się w czwartkowym komunikacie przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu.

"Zarząd Polskiej Rady Biznesu zapoznał się z odpowiednią częścią sentencji postanowienia Sądu Apelacyjnego, na podstawie którego Piotr Osiecki, członek naszej organizacji, został ponownie osadzony w areszcie. Otrzymaliśmy również opinię prawną naukowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalisty od postępowania karnego. Lektura obu dokumentów wskazuje na to, że Piotr Osiecki przebywa w areszcie nie tylko bezpodstawnie, ale został również pozbawiony wolności bezprawnie" - czytamy.

"Polityka prokuratury, która domaga się wielomiesięcznych aresztów, aby w ich trakcie przesłuchać podejrzanego dwa razy, oraz nieudolność serwilistycznych sędziów, którzy chętnie współpracują z prokuraturą, została w wypadku Piotra Osieckiego uwieńczona niewiarygodnym, skandalicznym naruszeniem praw obywatelskich" - podkreślono.

Zarząd Polskiej Rady Biznesu domaga się "natychmiastowego uwolnienia Piotra Osieckiego i pociągnięcia do najsurowszej odpowiedzialności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy zawinili jego uwięzieniem".

Jakie zarzuty

Piotr Osiecki to twórca i były prezes Altus TFI. Został zatrzymany i aresztowany na przełomie sierpnia i września 2018 roku w związku ze śledztwem dotyczącym afery GetBack. Osiecki konsekwentnie nie zgadza się ze stawianymi mu zarzutami.

Prokuratura zarzuca Osieckiemu oraz byłemu członkowi zarządu Jakubowi Rybie, że między październikiem 2016 roku a początkiem sierpnia 2017 roku wyrządzili spółce GetBack około 160 mln zł strat, w związku ze sprzedażą GetBack spółki windykacyjnej EGB Investment za ponad 207 mln zł. Według prokuratorów jej wartość nie przekraczała 47 mln zł, a mężczyźni, sprzedając ją GetBack, mieli świadomość faktycznej niższej wartości firmy i działali wspólnie z innymi osobami dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sprawa GetBack

Były szef Altus TFI wyjdzie na wolność za "rekordowym" poręczeniem. Jest decyzja sądu Były szef Altus TFI Piotr Osiecki będzie mógł wyjść na wolność. Warszawski sąd o... zobacz więcej » Obaj byli wśród 20 osób zatrzymanych w sprawie GetBack. Nad sprawą GetBack pracuje powołany przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego zespół śledczy wydziału I ds. przestępczości gospodarczej PR w Warszawie i agenci CBA.

Do połowy września w śledztwie przesłuchano ponad 70 osób - w tym urzędników KNF i pracowników spółki GetBack, ujawniono i zabezpieczono należący do podejrzanych majątek o łącznej wartości prawie 80 mln zł i zgromadzono prawie 200 tomów akt - 70 segregatorów. Do połowy września było około 10 tysięcy wierzycieli GetBack.



Głównym podejrzanym w tej sprawie jest zatrzymany przez CBA na lotnisku w Warszawie po powrocie z Izraela były prezes GetBack Konrad K. Zarzucono mu między innymi usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln zł, wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - co najmniej ponad 185 mln zł GetBack i podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego i uniknięcia odpowiedzialności karnej.



Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 roku, a w lipcu 2017 roku jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej.



W kwietniu 2018 roku GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.