Klimat biznesowy na Litwie uległ istotnej poprawie. Rozważamy uruchomienie procesu rozbudowy rafinerii w Możejkach, by między innymi obniżyć koszty produkcyjne – mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas wizyty na Litwie.

Podczas dwudniowego pobytu na Litwie Obajtek spotkał się premierem Sauliusem Skvernelisem oraz z ministrem energetyki Zygimantasem Vaiciunasem oraz ministrem komunikacji Rokasem Masiulisem. Prezes płockiego koncernu podpisał m.in. deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Obajtek ocenił, że klimat w relacjach z Litwą się poprawił. Dlatego – jak wskazał - Orlen analizuje uruchomienie procesu rozbudowy Orlen Lietuva, litewskiej spółki należącej do koncernu. - Myślimy, analizujemy, rozważamy uruchomienie procesu rozbudowy rafinerii w Możejkach – powiedział Daniel Obajtek.

Jak dodał Obajtek, działania mają polegać na obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz dostosowaniu produkcji do norm środowiskowych.

Orlen na Litwie

W 2006 roku za 1,49 mld dolarów PKN Orlen kupił 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln dolarów.



Po sfinalizowaniu sześć lat temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern ma obecnie 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 roku zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.

Wszyscy są wygrani

Obajtek odnosząc się do planów spółki dotyczących budowy rurociągu wskazał, że prowadziłby on z Możejek do litewskiego portu nad Morzem Bałtyckim.



- Budowa tego rurociągu to interes zarówno dla Litwy, jak i dla PKN Orlen. Tu wszyscy są wygrani - mówił Obajtek.

Stawki kolejowe

Obajtek podczas pobytu w Wilnie spotkał się z szefem litewskich kolei, z którym rozmawiał m.in. o odbudowie linii kolejowej do Renge na Łotwie. - Dla mnie jest niezmiernie ważne, aby było odbudowane torowisko do Renge. To jest bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego nas jako grupy Orlen oraz dla Orlen Lietuva – podkreślił.



Obajtek dodał, że podczas spotkania poruszono też kwestię stawek płaconych przez Orlen Lietuva za transport kolejowy.

W 2006 roku rosyjski Transnieft zawiesił dostawy ropy do Orlen Lietuva, tłumacząc to awarią rurociągu Przyjaźń-Północ. W związku z tym surowiec do Orlen Lietuva dostarczany jest przede wszystkim tankowcami przez terminal morski w Butyndze, a także w części drogą lądową - koleją.



- Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania zespołów roboczych, które będą stricte określać stawki kolejowe, a także szerszą współpracę z litewskimi kolejami – mówił szef Orlenu.



Zespoły robocze mają też zająć się kwestią m.in. budowy rurociągu oraz stawkami opłat za energię wykorzystywaną przez Orlen Lietuva.

Porozumienie

Wcześniej we wtorek szed PKN Orlen podpisał porozumienie z przedstawicielami litewskiego rządu, które zakłada wzajemne wsparcie dla realizowanych bądź rozważanych inwestycji między innymi infrastrukturalnych dotyczących Orlen Lietuva.

- Deklaracja ta przyjmuje dalsze kierunki współpracy między rządem litewskim a spółką Orlen, a także możliwości modernizacji rafinerii w Możejkach w celu utrzymania jej konkurencyjności na rynkach światowych - mówił litewski premier.