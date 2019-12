Odtwórz: Prezydent do Morawieckiego: mam nadzieję na dalszą współpracę z pożytkiem dla naszych obywateli

Choć premier Mateusz Morawiecki trzy tygodnie temu zapowiedział, że nowym ministrem środowiska będzie Michał Woś, to do tej pory tak się nie stało. Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl poinformowało, że "całość spraw zostanie uregulowana w ciągu kilku tygodni".

Premier Mateusz Morawiecki na początku listopada zapowiedział podział Ministerstwa Środowiska na Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

- Ministerstwo Środowiska - o takiej nazwie - będzie obejmowało Lasy Państwowe, geologię, kopaliny, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska - wymieniał szef rządu na konferencji prasowej na początku listopada. Jak dodał, resortem pokieruje Michał Woś, który zastąpi na tym stanowisku Henryka Kowalczyka.

W połowie listopada Ministerstwo Środowiska przestało jednak funkcjonować.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów opublikowanym w Dzienniku Ustaw Ministerstwo Środowiska zmieniło nazwę na Ministerstwo Klimatu. Na jego czele stoi Michał Kurtyka. W regulacji wskazano, że dział administracji "środowisko" podlega Ministrowi Klimatu. Podlegają mu także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Ministerstwo Środowiska

Co zatem z zapowiedzią premiera z początku listopada? Na razie Michał Woś widnieje na stronie KPRM jako minister-członek Rady Ministrów. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez Centrum Informacyjnego Rządu "całość spraw zostanie uregulowana w ciągu kilku tygodni".

Budowa Ostrołęki C ma być znacznie droższa, niż planowano Koszt budowy bloku energetycznego Ostrołęka C wyniesie nie 6 miliardów złotych,... zobacz więcej » "Informujemy, że w obowiązującej ustawie o działach administracji rządowej kwestie środowiskowe są jednym działem administracji publicznej. W związku z tym, że dwóch ministrów nie może być przypisanych do jednego działu administracji państwowej, konieczna jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej" - wyjaśniło CIR w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Przygotowaniem propozycji podziału kwestii środowiskowych na "środowisko" i "klimat" zajmuje się właśnie Michał Woś. CIR wskazało, że "po nowelizacji ustawy minister Michał Woś zostanie powołany na Ministra Środowiska".

"Do czasu wyodrębnienia ministerstwa, będzie prowadził stałą współpracę z Ministerstwem Klimatu" - dodano.

Premier Mateusz Morawiecki na początku listopada tłumaczył, że powodem powołania oddzielnego Ministerstwa Klimatu jest koncentracja na celach klimatycznych. - Negocjacje w ciągu najbliższych 12, 24 miesięcy będą niezwykle trudne i bardzo ważne dla naszej gospodarki, naszego społeczeństwa - zaznaczył szef rządu.