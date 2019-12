W niedzielę 15 grudnia wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Pociągi powrócą na modernizowane trasy, pojawią się również nowe przystanki. Na najpopularniejszych trasach na tory wyjedzie więcej składów.

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) pociągi wrócą na modernizowane trasy Warszawa – Lublin, Kraków – Zakopane, Leszno – Głogów, Olsztyn – Działdowo.

Nowe przystanki

Według PKP PLK lepszy dostęp do kolei zapewni kilkanaście nowych przystanków m.in. w Olsztynie, Lublinie, Jeleniej Górze, Białymstoku, Nysie.



W nowym rozkładzie pociągiem z Lublina przez Dęblin do Warszawy będziemy podróżować bez komunikacji zastępczej. Pociągi regionalne będą kursowały z Lublina przez Puławy do Dęblina. W Lublinie będzie również nowy przystanek Lublin Zachodni.



Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z nowych połączeń z Wrocławia i Legnicy przez Lubin do Rudnej Gwizdanowa i dalej do Głogowa. Przez Lubin pojadą pociągi dalekobieżne m.in. do Wiednia, Budapesztu, Berlina, Krakowa i Przemyśla.



PKP PLK zapowiada, że będą krótsze podróże z Wrocławia do Zgorzelca, dzięki elektryfikacji trasy Węgliniec – Zgorzelec.



W województwie warmińsko-mazurskim już bez komunikacji zastępczej pojadą pociągi z Działdowa przez Nidzicę i Olsztynek do Olsztyna. Przebudowane stacje i przystanki pozwolą na swobodny dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.



Na Opolszczyźnie pociągi krócej pojadą z Opola do Nysy. Podróż zajmie około 1 godz., czyli będą o ok. 20 min krótsze.



Na Pomorzu pociągi wracają na trasę Słupsk – Ustka. Sprawne połączenia będą możliwe dzięki inwestycji PLK. Podróż zajmie 22 min.



W Małopolsce wrócą pociągi na kolejową "zakopiankę". Od 15 grudnia ruszą połączenia na trasie Kraków – Chabówka, a 21 grudnia pociągi ponownie dojadą do Zakopanego.



W weekend wdrożenia nowego rozkładu do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. W niedzielę 15 oraz w poniedziałek 16 grudnia na jedenastu dworcach w największych miastach Polski (Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane) pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.



PKP PLK informują też, że w okresie zimowym około 300 dworców nie będzie zamykanych na czas trwania nocnych przerw technicznych. W przypadku znacznego spadku temperatury oraz w sytuacjach nadzwyczajnych PKP SA może zdecydować o całodobowym otwarciu pozostałych dworców.

PKP Intercity

W nowym rozkładzie PKP Intercity do ponad 50 zwiększyła się liczba połączeń z i do Trójmiasta. Wliczając połączenia sezonowe, do 28 wzrasta też liczba połączeń między Trójmiastem a Warszawą - poinformowała spółka



Nowym pociągiem w rozkładzie jazdy będzie EIC Banach relacji Przemyśl – Kraków – Warszawa – Gdynia. W soboty będzie on kursował w kierunku Pomorza, a w niedziele w odwrotnej relacji, wracając na Podkarpacie. Warszawę i Gdynię połączy także nowy skład TLK Słowiniec, który kursować będzie od poniedziałku do piątku. Z Warszawy ma wyjeżdżać przed godz. 9, a z Gdyni przed godz. 17.



Dojazd z Trójmiasta do Olsztyna i Kołobrzegu ułatwi nowy kursujący codziennie w relacji Olsztyn- Kołobrzeg pociąg TLK Bryza. Dodatkowo, podczas szczytów przewozowych jeździć ma nowy pociąg TLK Słupia relacji Łódź – Warszawa – Trójmiasto - Kołobrzeg, który ułatwi dojazd z Trójmiasta na Pomorze Środkowe.



Jak poinformowała PKP Intercity do kursującego w relacji Katowice – Gdynia pociągu TLK Artus zostaną dołączone wagony z Jeleniej Góry. Dzięki temu Jelenia Góra i Wałbrzych zostanie bezpośrednio skomunikowana z Bydgoszczą i Trójmiastem.

W składzie IC Przemyślanin relacji Przemyśl – Świnoujście pojawią wagony do Słupska, jadące przez Piłę i Białogard. Dodatkowo, trasę zmieni przejeżdżający przez Trójmiasto nocny pociąg TLK Ustronie relacji Przemyśl – Kołobrzeg, który będzie jeździł przez Warszawę, a pociąg TLK Małopolska od 15 grudnia zamiast do województwa podkarpackiego pojedzie z Gdyni do Zakopanego i Krynicy-Zdroju.

PKP Intercity w weekendy wakacyjne uruchomi nowy pociąg TLK Jamno relacji Słupsk – Wrocław. Zastąpi on TLK Łebsko relacji Łeba – Jelenia Góra.



Jak napisano wydłużona do Żyliny na Słowacji ma zostać relacja składu TLK Rozewie, kursującego obecnie pomiędzy Gdynią a Bielsko-Białą. Pociąg ten ma kursować codziennie.



PKP Intercity poinformowało, że obowiązujący od niedzieli rozkład jazdy uwzględnia zmiany, związane z modernizacją linii kolejowych. Zaznaczono, że ze względu na remont linii kolejowej nr 220 pociągi na trasie Gdańsk - Olsztyn będą jeździć trasą objazdową przez Iławę i Ostródę.

Ze względu na trwające prace na linii nr 131 na odcinku Tczew – Bydgoszcz wydłużeniu mogą ulec czasy przejazdu pociągów z Gdyni do: Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Łodzi i Katowic.