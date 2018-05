Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Resort obniżył składkę, którą na program mają odprowadzać najmniej zarabiający pracownicy. Doprecyzowano też zasady inwestowania pieniędzy zgromadzonych w programie i dopuszczono do niego fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń.

Najważniejsze zmiany w nowym projekcie przedstawił w sobotę podczas debaty na konferencji WallStreet w Karpaczu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Nowy projekt podkreśla prywatność środków zgromadzonych w Pracowniczych Programach Kapitałowych.

Niższe koszty oszczędzania

Spore zmiany dotyczą osób najmniej zarabiających. Wcześniejsza wersja projektowanej ustawy zakładała, że każdy pracownik, bez względu na zarobki, będzie przelewał na PPK minimum 2 proc. swojej pensji.

Teraz resort finansów proponuje, żeby składka dla osób zarabiających poniżej pensji minimalnej (obecnie to 2,1 tys. złotych) wynosiła 0,5 proc. Nie zmieniają się przy tym składki, które odprowadzać będą pracodawcy. Każdy przyszły emeryt będzie mógł też liczyć na dopłaty od państwa - 240 złotych rocznie.

Inne zmiany

Zgodnie z nowymi założeniami obok Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych także Powszechne Towarzystwa Emerytalne i zakłady ubezpieczeń będą mogły oferować PPK.

Podniesione zostały również wymogi bezpieczeństwa dla instytucji finansowych - minimalny poziom kapitałów własnych 25 mln zł. Obniżona została maksymalna opłata za przystąpienie do portalu PPK i ewidencji na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju.



- W nowym projekcie uregulowana została polityka inwestycyjna funduszy inwestycyjnych w ramach PPK zwiększająca bezpieczeństwo gromadzonych środków - powiedział Borys. - Wprowadzamy ogólne limity inwestycyjne, nie chcemy, żeby ustawa o PPK byla w tym zakresie przeregulowana - dodał.

Pawel #Borys podczas panelu na temat #PPK na #WallStreet22: ”Nowy projekt ustawy o PPK zawiera szereg rozwiązań, czyniących ten program bardzo atrakcyjnym dla pracowników oraz przyjaznym dla pracodawców.”



??Oto najważniejsze zmiany w nowej wersji ustawy o PPK: pic.twitter.com/cH0JHZZDVy — Grupa PFR (@Grupa_PFR) 26 maja 2018

Inwestowanie w akcje

Zgodnie z założeniami, w zależności od okresu do momentu przejścia na emeryturę, różny będzie poziom środków znajdujących się w posiadaniu uczestnika programu, które będą mogły być inwestowane w akcje.



- Przykładowo projekt zakłada, że aktywa osoby na 30 lat przed emeryturą będą mogły być inwestowane w akcje w części od 50 do 70 proc. - powiedział Paweł Borys.



Minimalny poziom zaangażowania aktywów w akcje to 15 proc. (dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny). Do 10 proc. aktywów będzie mogło być inwestowane w inwestycje alternatywne, w tym w venture capital, private equity lub w krótką sprzedaż. Do 30 proc. aktywów PPK będzie mogło być inwestowane za granicą Polski.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to propozycja nowego, powszechnego mechanizmu gromadzenia środków na emeryturę. Mają objąć nawet 11 mln osób. Na przyszłe świadczenia mieliby składać się zarówno pracownicy i pracodawcy. Państwo do naszych oszczędności dorzuci tzw. opłatę powitalną i roczną dopłatę.

Co ważne, dołączenie do sytemu będzie dobrowolne. W związku z tym uczestnik będzie mógł zrezygnować z oszczędzania w PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

W ustawie przewidziano jednak mechanizm ponownego automatycznego odprowadzania składek za uczestnika, który będzie następował co dwa lata od złożenia deklaracji o rezygnacji. Podmiot zatrudniający będzie musiał jednak poinformować pracownika o ponownym przystąpieniu do systemu do ostatniego dnia lutego.

PPK mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Projekt przepisów wprowadzających program znajduje się obecnie w konsultacjach.

