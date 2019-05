Budowę 9 terminali, 4 obrotnic oraz 3 torów podejściowych – zakłada koncepcja nowego Portu Centralnego w Gdańsku. Całość przedsięwzięcia ma kosztować około 12 miliardów złotych, a pierwsze terminale miałyby zostać oddane w 2029 roku.

Prace nad koncepcją zagospodarowania portu centralnego trwały około roku. W poniedziałek w siedzibie Kapitanatu Portu Północnego w Gdańsku zaprezentowano jego ostateczną koncepcję wybraną spośród sześciu przedstawionych przez projektantów. Zakłada ona budowę nowego portu, który miałby powstać w sąsiedztwie gdańskiego półwyspu Westerplatte.

Nowy port w Gdańsku

Jak poinformował na konferencji prezentującej koncepcję Marcin Osowski, wiceprezes do spraw infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Port Centralny obejmuje około 1400 hektarów akwenu oraz 410 hektarów powierzchni lądowej.



W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę 9 terminali, 4 obrotnic oraz 3 torów podejściowych. Inwestycja zakłada też budowę 19 kilometrów nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 kilometra falochronów. W porcie mają znaleźć się między innymi dwa nowe terminale kontenerowe, terminal offshore, LNG przestrzeń dla stoczni i statków pasażerskich.



Tak ostatecznie będzie wyglądał #PortCentralny w @PortGdanskZMPG

koszt ok. 12 mld zł

powierzchnia ok. 1400 ha akwenu i 410 ha zalądowionej powierzchni

19 km nabrzeży eksploatacyjnych#PolskaMorska

pic.twitter.com/OYFe9yEo3W — Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (@MGMiZS_GOV_PL) May 20, 2019





- Mam nadzieję, że port w Gdańsku będzie tym portem wiodącym, a przede wszystkim tym, który wyznaczy teraz kierunek rozwoju, bo przecież to nie jest tylko i wyłącznie rozbudowa portu, tylko budowa zupełnie nowego portu - powiedział obecny na prezentacji minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.



- W tym duchu my oczekujemy, że przeładunki w polskich portach w najbliższych latach jesteśmy w stanie podwoić. Dlatego też cały proces inwestycyjny, który chcemy realizować, musi być dobrze przeanalizowany, a przede wszystkim sprawnie zrealizowany - dodał minister.

Koszt budowy

Dwa złoża bursztynu na Mierzei Wiślanej. Minister podaje szacunkową wartość Na terenie przekopu przez Mierzeję Wiślaną jest około 1,4 tony bursztynu o szacu... zobacz więcej » Cała inwestycja ma kosztować około 12 mld zł, a pierwsze terminale mają pojawić się w 2029 r. Konkretne roboty budowlane poprzedzą prace archeologiczne, badania środowiskowe i przygotowanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej. Równolegle z tymi pracami zarząd portu ma czynić starania w celu pozyskania kontrahentów.

Minister Gróbarczyk pytany przez dziennikarzy o to, ile środków do budowy portu dołoży państwo, poinformował, że "zależy to przede wszystkim od specustawy, która właśnie powstaje". Wyjaśnił, że przedsięwzięcie ma być finansowane "z kilku źródeł". - Z jednej strony środki własne portu, z drugiej strony inwestycje w zakresie Skarbu Państwa (…), po trzecie instytucje finansowe, a po czwarte – operator - powiedział. Dodał, że przygotowywana właśnie specustawa ma zawierać przede wszystkim zapisy "mające przyspieszyć cały proces uzgodnieniowy w zakresie przygotowania inwestycji".



Budowa Portu Centralnego ma być realizowana w trzech etapach. - Które terminale pojawiają się najpierw, o tym zdecyduje rynek. Członkowie zarządu wraz z departamentem handlowym od dawna prowadzą rozmowy z potencjalnymi operatorami poszczególnych terminali. Teraz, kiedy mamy już koncepcję, działania te będą jeszcze intensywniejsze - powiedział na konferencji Osowski.

Koncepcję budowy Portu Centralnego opracowało konsorcjum, na które składa się Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk.