Od czwartku na wybranych obiektach mostowych w ciągu dróg krajowych pojawią się nowe znaki drogowe. Jak zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, są one skierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych.

GDDKiA podała w komunikacie, że nowe znaki na drogach mają związek z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi, które odbędą się na początku czerwca.

"W dniach od 23 maja do 16 czerwca 2019 roku, wybrane obiekty mostowe w ciągu dróg krajowych, zostaną oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi - znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC)" - czytamy.

Jak dodano, głównie pojawią się one w województwach dolnośląskim i lubuskim na autostradzie A4 i drodze krajowej numer 18.

Co ważne, znaki są kierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC (Military Load Classification, jedna jednostka to ok. 907 kg).

"Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia" - wyjaśniono w komunikacie.









Międzynarodowe ćwiczenia

Na początku czerwca w Polsce rozpoczną się międzynarodowe ćwiczenia Tobruq Legacy, których jednym z celów jest doskonalenie współdziałania obrony powietrznej krajów NATO.

"Głównym celem ćwiczenia jest wspólne działanie pododdziałów przeciwlotniczych wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, mającym na celu zwiększenie technicznej i proceduralnej interoperacyjności pomiędzy jednostkami GBAD wojsk NATO" - informowało wcześniej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak możemy przeczytać na stronie NATO, w ćwiczeniach ma wziąć udział około 3500 żołnierzy z 19 krajów.