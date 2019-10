Linia lotnicza Ryanair ogłosiła trzy nowe trasy z Polski. Irlandzki przewoźnik poleci do Chersonia i Charkowa na Ukrainie oraz do Kalamaty w Grecji.

Do Chersonia Ryanair poleci z Krakowa, natomiast do Charkowa - z podwarszawskiego Modlina. Obie trasy będą realizowane dwa razy w tygodniu.

Połączenie Kraków - Chersoń zostanie zainaugurowane w grudniu 2019 roku, natomiast Warszawa Modlin - Charków w sezonie lato 2020.

Z kolei połączenie z Gdańska do Kalamaty będzie realizowane dwa razy w tygodniu w sezonie letnim 2020 roku.

Loty z Polski

Nowe trasy z Polski zapowiadają również inni przewoźnicy.

Na początku września br. węgierski Wizz Air poinformował, że uruchomi 15 nowych tras z Gdańska, Krakowa i Warszawy. Wśród nowych połączeń będą loty miedzy innymi z Warszawy do Turku i Madrytu, a także z Gdańska do Bari oraz z Krakowa do Tromso i Werony.

Ponadto w maju przyszłego roku PLL LOT uruchomią nowe bezpośrednie połączenie z Krakowa do Nowego Jorku, a w sierpniu - z Warszawy do San Francisco.

Narodowy przewoźnik od 27 października br. zainauguruje również rejsy między Bydgoszczą a Warszawą. Łącznie w ciągu tygodnia będzie się odbywać dziesięć rejsów w obie strony.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Ryanair obsłużył w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 11,5 miliona pasażerów.

Nieco mniej, bo 10,5 miliona pasażerów miały zaś PLL LOT.

Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.