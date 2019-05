Odtwórz: Słabe płyny do spryskiwaczy niszczą samochód

46 379 - tyle nowych samochodów osobowych zarejestrowano w kwietniu 2019 roku. Oznacza to wzrost o 3,7 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem, z drugiej strony jest to wynik o 7,5 procent niższy niż miesiąc wcześniej - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Eksperci PZPM podkreślili, że na rynku samochodów osobowych wyraźnie zaznacza się stabilizacja, ale na wysokim poziomie. Choć - jak wskazano - "ostatni kwietniowy rezultat nie został osiągnięty już z tak wysoką dynamiką, jaką obserwowaliśmy w analogicznym miesiącu w poprzednich latach od 2016 roku".

Dla porównania w kwietniu 2016 roku wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 21 procent rok do roku, w 2017 roku - 14,4 procent, zaś w 2018 roku była to zwyżka o 13,3 procent.

Nabywcy indywidualni zarejestrowali w ubiegłym miesiącu 13,6 tysiąca samochodów, czyli o 12,9 procent więcej rok do roku. Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali zaś w kwietniu 32,8 tysiąca aut. Był to wynik nieznacznie (wzrost o 0,3 procent) lepszy niż przed rokiem.

"Wśród klientów instytucjonalnych najważniejszą grupę klientów stanowią niezmiennie firmy leasingowe/CFM i firmy wynajmu. W kwietniu ich udział wyniósł 47,6 procent rynku (67,6 procent wśród nabywców instytucjonalnych)" - czytamy w analizie PZPM.









Najpopularniejsze marki

W kwietniu 2019 roku liderem rynku niezmiennie była Skoda. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano 5913 samochodów tego producenta, czyli o 8,6 procent (470 sztuk) więcej niż rok wcześniej. Druga była Toyota ze wzrostem o 8,9 procent, do 5561 aut. Trzecie miejsce należało do marki Volkswagen - 4363 sztuki, spadek o 12,9 procent.

Czwarta była Dacia (2859 sztuk), która zanotowała największy wzrost sprzedaży w pierwszej piątce, bo wynoszący 50,8 procent. Pierwszą piątkę uzupełnił Opel - 2556 sztuk, spadek o 16,8 procent.

W ogólnym rankingu modeli, na pierwszym miejscu sklasyfikowano Skodę Octavię (1689 sztuk), która nieznacznie wyprzedziła debiutującą na rynku nową Toyotę Corollę 1638 sztuk. Nowy model Toyoty zaliczył wzrost o 91 procent rok do roku i tym samym zyskał aż 7 pozycji w stosunku do kwietnia 2018 roku. Trzecie miejsce należało do Skody Fabii 1551 sztuk. Czwarty był Duster (1245 sztuk), zaś piąty Volkswagen Golf z wynikiem 1127 sztuk.









Od początku 2019 roku zarejestrowano 186 188 nowych samochodów osobowych, o 1587 sztuk więcej niż w analogicznym czasie 2018 roku.