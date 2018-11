Rozpoczął się sezon zimowy na polskich lotniskach. W rozkładach pojawiło się wiele nowości.

Niskobudżetowy przewoźnik Wizz Air poinformowały dziś, że otwierają nowe połączenia. Z Gdańska i Wrocławia będzie można polecieć do Charkowa, a z Warszawy do Wiednia i Marrakeszu.

Nowe połączenie Ryanair

Nie tylko Wizz Air otworzył nowe połączenia na sezon zimowy. Ryanair rozpocznie loty z Krakowa, Modlina i Wrocławia do Kijowa. Do innego ukraińskiego miasta - Lwowa będzie można polecieć Ryanairem z Krakowa i Modlina. Z podwarszawskiego i krakowskiego lotniska będzie też można polecieć do Ammanu. Koniec z bezpłatną walizką. Tanie linie zmieniają zasady przewozu bagażu Od 1 listopada pasażerowie podróżujący tanimi liniami lotniczymi będą musieli za... zobacz więcej »

Nowe połączenia PLL LOT

W lutym LOT poszerzy ofertę lotów z Krakowa o połączenie do Tel Awiwu. Od 29 grudnia narodowy przewoźnik rozpocznie loty do Turynu, a w styczniu 2019 r. regularne rejsy do London City. Tym samym podróżni z Warszawy w sumie uzyskają dostęp do czterech lotnisk w Wielkiej Brytanii.

Nowością w zimowej ofercie PLL LOT z katowickiego lotniska będzie sezonowe połączenie do Turynu, które wystartuje 29 grudnia br. Obsługiwane będzie w każdą sobotę do 23 marca 2019 roku 186-miejscowym Boeingiem 737-800. LOT zrezygnował z połączenia Katowice–Turyn na początku obecnej dekady.

Inni przewoźnicy

Na początku października nowy przewoźnik w Krakowie - Transavia zainaugurowała loty do Eindhoven w Holandii. Z kolei w najbliższą niedzielę kolejny nowy przewoźnik, Laudamotion rozpocznie loty do Wiednia. Dzień później easyJet zainauguruje loty do Londynu Luton – będzie to czwarte londyńskie lotnisko w ofercie Kraków Airport.

W listopadzie Jet2.com rozpocznie loty z Krakowa do Leeds Bradford (9 listopada), a w grudniu Blue Air rozpocznie loty do Turynu.

Jak z kolei poinformowało Lotnisko Chopina, w środę uruchomiono połączenie na lotnisko Londyn Gatwick. "Nowa trasa wiąże się z powrotem do Warszawy, po kilku latach nieobecności, brytyjskiego przewoźnika EasyJet. Brytyjska linia rozpoczęła z dniem startu sezonu zimowego, czyli 28 października, loty do Genewy, Bazylei i Berlina Tegel" - czytamy w komunikacie lotniska.

Będzie też nowe połączenie sieciowe linii Brussels Airlines z Katowic do Brukseli.

Port Lotniczy im. Reymonta w Łodzi poinformował, że we wchodzącym w życie 28 października zimowym rozkładzie Lufthansa zmienia godziny lotów na trasie Łódź-Monachium. Samolot będzie startował pięć razy w tygodniu o godz. 12.45; na lotnisku w stolicy Bawarii wyląduje o godz. 14.10.