Ryanair ogłosił w środę uruchomienie czterech nowych tras z polskich lotnisk. Irlandzki przewoźnik od lata przyszłego roku poleci z Modlina i Poznania do Pafos, z Gdańska do Zadaru i z Katowic do Burgas.

Połączenia z Modlina i Poznania do Pafos będą realizowanie raz w tygodniu, z Katowic do Burgas - dwa razy w tygodniu, a z Gdańska do Zadaru - trzy razy w tygodniu.

"Cieszymy się z ogłoszenia 4 nowych dodatkowych tras z Polski. W rozkładzie lotów Ryanaira na lato 2020 znajduje się aż 36 nowych tras i 252 łącznie. Ryanair obsłuży w Polsce 14,2 miliona pasażerów rocznie - powiedziała Olga Pawlonka z Ryanaira, cytowana w komunikacie.

Wysyp tras

Swój rozkład lotów na przyszłoroczny sezon letni wcześniej ogłosiły też inne linie lotnicze.

Symboliczna inauguracja programu bezwizowego. "Podróż do USA stanie się szybsza" We wtorek przed południem na Lotnisku Chopina w Warszawie symbolicznie zainaugu... zobacz więcej » Norwegian poleci z Poznania na główne lotnisko Oslo Gardermoen (od 1 kwietnia 2020 roku) oraz do Kopenhagi (od 31 marca 2020 roku). Od 1 kwietnia połączenie do Oslo Gardermoen zyska także Wrocław. Ponadto Norwegian uruchomi nowe trasy z Gdańska. Przewoźnik będzie latał do: Goeteborga, Kopenhagi, Sztokholm-Arlanda i Trondheim. Rejsy zostaną zainaugurowane w kwietniu przyszłego roku.

To jednak nie wszystko. Jedno połączenie zyska także Szczecin. Od kwietnia 2020 roku norweski przewoźnik będzie obsługiwał loty między Goleniowem a Kopenhagą.

W niedzielę informowaliśmy, że od marca przyszłego roku linie Malta Air uruchomią połączenia na trasie Modlin - Wiedeń.

Z kolei pod koniec października węgierski Wizz Air zapowiedział uruchomienie nowych rejsów na Ukrainę z Gdańska, Wrocławia i Krakowa.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Ryanair obsłużył w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 11,5 miliona pasażerów. To najlepszy wynik spośród wszystkich przewoźników obecnych w Polsce.

Nieco mniej, bo 10,5 miliona pasażerów obsłużyły Polskie Linie Lotnicze LOT.

Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.

Linia Norwegian znalazła się na szóstym miejscu - blisko 835,5 tysiąca pasażerów.