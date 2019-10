Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

W sezonie zimowym podróżujący z polskich lotnisk będą mogli skorzystać z wielu nowych, nierzadko egzotycznych połączeń. Swoje oferty przedstawiły największe porty lotnicze nad Wisłą.

W nocy z soboty na niedzielę przestawimy zegarki o godzinę do tyłu i przechodzimy na czas zimowy. Dla polskich lotnisk oznacza to też początek nowego sezonu oraz pojawienie się nowych tras.

Polskie Linie Lotnicze LOT zapowiedziały, że od 3 listopada ruszą regularne rejsy do Kolombo na Cejlonie (trzy razy w tygodniu), a na początku przyszłego roku wystartuje połączenie na nowe lotnisko Pekinu - Daxing (otwarcie trasy 16 stycznia 2020, cztery razy w tygodniu) - dowiadujemy się z piątkowego komunikatu Lotniska Chopina.

A już od najbliższej niedzieli, 27 października, LOT wprowadzi bezpośrednie loty z Warszawy do Bydgoszczy.

W komunikacie wskazano, że od 29 października (trzy razy w tygodniu) polecimy Wizz Air do portowego miasta Ejlat. Zaś od 11 stycznia 2020 - do Grenoble, Turynu i Werony (loty raz w tygodniu).

Jak zapowiedziano, 18 grudnia Wizz Air otworzy także nowe połączenie do Edynburga (loty cztery razy w tygodniu). Dodano, że w sezonie zimowym linia Qatar Airways zamieni samoloty Airbus A320, A330 na Airbus A350 i Boeing 787-800.

"Pojawią się również nowe ciekawe połączenia czarterowe. LOT zaoferuje Goa, na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego (start 21 listopada, raz w tygodniu, przelot samolotem Boeing 787-800)" - napisano. Dodano, że pierwszy raz w sezonie zimowym z lotniska Chopina będzie można np. polecieć samolotami Boeing 767 linii Blue Panorama Airlines na Malediwy.

Z Krakowa

Sześć nowych kierunków znalazło się w zimowym rozkładzie lotniska Kraków-Balice. W sumie 24 przewoźników będzie oferować ponad 130 połączeń.

Wśród nowości sezonu zimowego znalazły się połączenia linii Jet2 do szkockiego Glasgow, Wizz Air do Londynu Gatwick oraz Ryanair do Brukseli, Chersonia na Ukrainie, Londynu Luton i Palermo na Sycylii.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek zaznaczył, że przewoźnicy zdecydowali o utrzymaniu w sezonie zimowych wielu swoich letnich nowości. - Cieszy nas również, że w ramach tej oferty lotów pozostają w rozkładzie aż cztery polskie miasta: Warszawa, Szczecin, Gdańsk i Olsztyn-Szymany - dodał.

Po raz pierwszy w zimowej ofercie pozostały też Kutaisi w Gruzji i Reykjavik na Islandii. Turyści będą mogli polecieć w zimie do typowo wakacyjnych miast, jak np. Tel Awiw, Barcelona czy Bari.

Z Gdańska

W ofercie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy pojawia się nowy przewoźnik - niemiecka linia lotnicza Eurowings, która od niedzieli (27 października) będzie realizowała połączenia z Gdańska do Dusseldorfu, cztery razy w tygodniu.

Linie lotnicze Norwegian uruchamiają dwa razy w tygodniu połączenie do norweskiego Bergen. Wśród zupełnie nowych kierunków, loty do Odessy od wtorku 29 października rozpocznie Ryanair, a w kolejny poniedziałek 4 listopada także Wizz Air. Do tego ukraińskiego kurortu będzie można polecieć w sumie cztery razy w tygodniu.

W sezonie zimowym Wizz Air zaczyna też latać z Gdańska do norweskiego Molde i Edynburga w Szkocji, a Ryanair do Kopenhagi, Hamburga i Goeteborga.

W piątek służby prasowe tego portu lotniczego, że zimowy rozkład zawiera 64 kierunki, w tym 13 nowości. Dostępnych będzie 50 tras do szesnastu państw (w ubiegłorocznym sezonie zimowym było to 38 regularnych tras), w tym jedna trasa krajowa – do Warszawy.

Najwięcej nowości w ruchu regularnym wprowadza Ryanair, który wraz z zimowym rozkładem otwiera na lotnisku w Pyrzowicach bazę operacyjną. Irlandzki przewoźnik zaoferuje w trakcie sezonu siatkę połączeń regularnych obejmującą 18 kierunków, w tym 6 dotąd dostępnych: Ateny, Birmingham, Dublin, Edynburg, Londyn-Stansted i Mediolan-Bergamo.

Dwanaście nowych kierunków regularnych Ryanaira z Katowic, to: Oslo-Torp, Goteborg, Cork, Manchester, Dortmund, Kolonia-Bonn, Bolonia, Brindisi, Katania, Paphos, Kijów-Borispol oraz Odessa. Nowe stałe połączenie – również do Odessy – otworzy w sezonie zimowym Wizz Air.

Katowice w niskim sezonie zapewnią też siatkę 14 połączeń czarterowych do 8 państw (zeszłej zimy 18 kierunków do 11 państw). Po cztery z nich prowadzą do Hiszpanii (Fuerteventura, Gran Canaria, Teneryfa i Lanzarote) oraz do Egiptu (Hurghada, Sharm El Sheikh, Taba i Marsa Alam).

W ofercie czarterów z Pyrzowic są też: Portugalia (Madera), Turcja (Antalya), Zjednoczone Emiraty Arabskie (Ras El Khaimah), Kenia (Mombasa), Oman (Salalah) oraz Gambia (Bandzul).

Przedstawiciele lotniska zapewniają, że start bazy Ryanaira z dwunastoma nowymi kierunkami sprawi, że Katowice będą liderem w gronie trzynastu lotnisk regionalnych pod względem liczby nowości uruchamianych w zimie.

Największe lotniska

Lotniska Chopina podało ranking najpopularniejszych kierunków, które wybrali jego pasażerowie w zakończonym sezonie letnim. W pierwszej trójce kierunków pasażerskich w ruchu czarterowym znalazły się: Antalya (209 799 pasażerów), Burgas (79 427 pasażerów) i Hurghada (69 847 pasażerów).

Z kolei czołowa trójka kierunków pasażerskich obejmująca całość ruchu, czyli loty regularne i czarterowe to: Londyn (531 434 pasażerów), Paryż (298 768 pasażerów), Kijów (288 806 pasażerów).

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2018 roku odprawiło 17,8 mln. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Natomiast Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę prawie 8 mln osób.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył ponad 4 miliony pasażerów. Biuro prasowe lotniska podkreśla, że to "ważny krok do osiągnięcia wyniku 5 milionów podróżnych w 2019". W ubiegłym roku, o tej samej porze gdański port obsłużył ponad 240 tysięcy mniej pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 6 procent.

Od początku roku do końca września port lotniczy Katowice odprawił 3,91 mln podróżnych, o 62 tys. mniej (spadek o 1,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zgodnie z prognozami, w trzecim kwartale br. odnotowano tam niewielki spadek ruchu pasażerskiego, co przełożyło się na wyniki przewozowe w okresie od stycznia do września br.

Władze Katowice Airport spodziewają się, że w całym 2019 r. na trasach regularnych oraz czarterowych linie lotnicze przewiozą zbliżoną liczbę podróżnych, jak w roku poprzednim, kiedy z siatki połączeń lotniska skorzystało 4,84 mln pasażerów, co było czwartym najwyższym wynikiem w Polsce.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Ryanair obsłużył w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 11,5 miliona pasażerów.

Nieco mniej, bo 10,5 miliona pasażerów miały zaś PLL LOT.

Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.