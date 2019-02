Klub Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska złoży w Sejmie projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. "Ta data powinna na stałe wzbogacić kalendarz świąt państwowych na równi z innymi doniosłymi wydarzeniami znaczącymi polską drogę ku wolności" - podkreślili autorzy projektu.

Posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO-KO) poinformowała na konferencji prasowej w Sejmie, że klub PO-KO złoży w czwartek do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku.

"Wielkie wydarzenia"

- Projekt ustawy nawiązuje do uchwały, jaką także z inicjatywy klubu PO podjęliśmy w roku 2013, (uchwały) która ten dzień nazwała wówczas Dniem Wolności i Praw Obywatelskich, ale jakoś przygasło to święto, więc mamy nadzieję, że nadanie temu statusu święta państwowego pozwoli właściwie uhonorować tę datę - powiedziała posłanka.

- Mamy nadzieję, że projekt spotka się z aprobatą całej izby sejmowej - dodała.



Senator Bogdan Klich (PO) podkreślił, że 4 czerwca 1989 roku dla większości Polaków był przełomem. - To był ten moment, od którego rozpoczął się proces budowania w Polsce struktur państwa prawa, opartych na wartościach demokracji, wolności, poszanowania dla nowego prawa, poszanowania praw obywatelskich - mówił Klich.



Według niego bez 4 czerwca 1989 roku "nie byłoby tego wszystkiego, czego świat nam zazdrości".

- Nie byłoby odbudowy suwerennej Polski i zbudowania w Polsce demokracji i państwa prawa. Ten moment był momentem, z którego powinniśmy być dumni, bo też pokazał, że przy pomocy kartki wyborczej udało się pokonać reżim, który stosował przez wiele lat siłę i przemoc - podkreślił senator.



Jak dodał, nie jest przypadkiem, że klub PO-KO akurat teraz wnosi projekt tej ustawy, ponieważ - jak przypomniał - w tym roku przypada 30 rocznica tamtych "wielkich wydarzeń".

- Uważamy, że jest sprawą Sejmu i jego obowiązkiem upamiętnienie tamtej rocznicy - oświadczył Klich.

Rocznica 4 czerwca 1989 roku

W uzasadnieniu projektu czytamy, że nawiązuje on do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 roku o uznaniu dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich i ma na celu ustanowienie w tym dniu święta państwowego.



"W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, w których Polacy mogli dokonać wyboru po raz pierwszy po wojnie, bez przymusu głosowania na jedną listę. Udzielając poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego »Solidarność« na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie, głosujący Polacy dokonali przełomu ustrojowego. Zakończyli trwający od dziesięcioleci system dominacji jednej partii nad państwem i obywatelami. Dali możliwość rozpoczęcia kształtowania ustroju demokracji parlamentarnej, państwa równych praw dla wszystkich obywateli, rządów prawa oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej suwerenności" - podkreślono w projekcie.



Jak dodano, "wybory czerwcowe zamykające okres podjętej w sierpniu 1980 roku walki o wolność człowieka i obywatela w demokratycznym państwie umożliwiły w następnych latach dynamiczny rozwój kraju niepodzielonego ostrym konfliktem politycznym, przyjaznego wobec sąsiadów, aspirującego do udziału we wspólnocie międzynarodowej Zachodu, stwarzającego warunki dla rozwoju oddolnych inicjatyw obywatelskich".



"Ta data powinna na stałe wzbogacić kalendarz świąt państwowych na równi z niemniej dla Rzeczypospolitej doniosłymi wydarzeniami znaczącymi polską drogę ku wolności, suwerenności i demokracji" - czytamy w projekcie.

Kolejne święto

Już w tym roku w kalendarzu świąt państwowych w Polsce najprawdopodobniej pojawi się nowa data. Sejm przyjął w piątek ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.