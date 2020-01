Czerwińsk nad Wisłą na Mazowszu, Klimontów w Świętokrzyskim oraz Lututów i Piątek w Łódzkiem – to cztery miejscowości, które 1 stycznia odzyskały prawa miejskie. - Cieszę się, długo na to czekaliśmy - mówił w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców Piątku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z lipca tego roku status miasta od 1 stycznia 2020 r. zyskują miejscowości: Lututów w powiecie wieruszowskim w woj. łódzkim, Piątek w powiecie łęczyckim w woj. łódzkim, Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim w woj. mazowieckim i Klimontów w powiecie sandomierskim w woj. świętokrzyskim.

- Mieszkańcy Piątku szczycili się swoim miastem przez wiele wieków. Piątek prawa miejskie otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego, wcześniej niż Łódź, Kutno, czy Skierniewice - powiedział w rozmowie z TVN24 burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki.

- Cieszę się, długo na to czekaliśmy - stwierdził jeden z mieszkańców nowego miasta. - Jestem mieszkanką Piątku od urodzenia i bardzo się cieszę, że taki zaszczyt nas spotkał po 150 latach - dodała inna mieszkanka w rozmowie z TVN24.

Odzyskały status miasta

Akty nadania statusu miasta wójtom (czyli przyszłym burmistrzom) trzem z tych miejscowości wręczył w poniedziałek sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker. W uroczystości nie wziął udziału wójt gminy Czerwińsk nad Wisłą. 2 stycznia z rąk wiceministra Macieja Wąsika odbierze on list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego.



Wszystkie cztery miejscowości, które od 2020 r. stały się miastem, historycznie miały już taki status. - W XIX wieku w związku z represjami carskimi związanymi z powstaniem styczniowym wszystkie cztery miejscowości utraciły status miasta i dziś historycznie ten status odzyskują – przypomniał w poniedziałek wiceminister Szefernaker.



Jak wynika z uzasadnienia rozporządzenia Rady Ministrów, wszystkie miejscowości są zwodociągowane i skanalizowane, a ich cechy funkcjonalno-przestrzenne wykazują miejski charakter. W większości z nich przeważająca liczba mieszkańców jest zatrudniona poza rolnictwem.









Cztery nowe miasta

W przypadku Czerwińska nad Wisłą uwagę zwrócono m.in. na zabytkowy zespół kościelno-klasztorny, który co roku do gminy sprowadza 10 tys. pielgrzymów i turystów. Piątek posiada natomiast ukształtowane centrum z wyznaczonym Geometrycznym Środkiem Polski. Prawa miejskie miał od 1339 do 1869 r.

W Lututowie w latach 2010-2011 zrewitalizowano rynek, od którego rozchodzą się ulicę o zwartej zabudowie. Rynek jest także mocną stroną Klimontowa. Tamtejszy w ostatnim czasie został gruntownie przebudowany – odtworzono brukową nawierzchnie i odbudowano kamienice.

1 stycznia 2019 r. liczbę miast w Polsce do 940 powiększyło dziesięć miejscowości, którym nadano taki status. Od 2020 r. będzie ich 944.