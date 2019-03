Odtwórz: Emilewicz: program Energia plus będzie dotyczył każdego Polaka

Rząd przyjął projekt noweli dotyczący etykiet energetycznych. Nowe przepisy przewidują dostosowanie oznaczeń informujących o klasie energooszczędności urządzeń do wymogów Unii Europejskiej.

Projektowana nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma dostosować polskie przepisy do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1369, ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego obowiązującą dyrektywę. Pierwsze wydawane przez Komisję Europejską akty delegowane, zmieniające etykietki energetyczne prawdopodobnie wejdą w życie w 2021 r. Rekompensaty za wyższe ceny prądu. Resort opublikował projekt rozporządzenia Ministerstwo Energii opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia wykonawczego... zobacz więcej »

Zmiana etykiet o zużyciu energii

Najważniejszą konsekwencją dla konsumentów będzie zmiana wyglądu etykietek, informujących o zużyciu przez dany projekt energii. W obecnie używanej skali oznaczenie "A+++" wskazuje urządzenie najoszczędniejsze, a "D" - najbardziej energochłonne. Nowy system przewiduje znakowanie produktów w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność, a G - największe zużycie energii.

Jak przypomina Ministerstwo Energii, etykietowanie energetyczne ma umożliwić klientom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy, np. lodówek, pralek, zmywarek itp.

Jednak zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia, przez najbliższe lata na rynku nie będzie jeszcze produktów klasy A. Niektóre rodzaje najbardziej oszczędnych urządzeń dostaną klasę B. Natomiast w grupach urządzeń, co do których przewiduje się jeszcze duży postęp w oszczędności, najwyższą dostępną początkowo klasą będzie C. B i A pojawią się dopiero w przyszłości.

Projekt reguluje też obowiązki dostawców i dystrybutorów urządzeń, objętych rozporządzeniem, zawiera także przepisy umożliwiające kontrolę realizacji przepisów odnośnie etykietowania przez odpowiednie krajowe instytucje, w tym przeciwdziałanie we wprowadzaniu do obrotu urządzeń niespełniających warunków regulacji.