W tym roku powstało 144 kilometrów nowych dróg, a do końca roku ma być oddanych do użytku jeszcze około 318 kilometrów - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podkreśla Dyrekcja, w sumie w 2019 roku zostanie oddanych ok. 462 km, czyli o ok. 140 km więcej niż w ubiegłym roku.

Cztery odcinki

GDDKiA wyjaśniła również, które z zapowiadanych na ten rok odcinków nie powstaną i dlaczego - są takie cztery o łącznej długości 58,7 km.

Dwa z nich to odcinki, na których rozwiązano umowy z dotychczasowymi wykonawcami: Salini (S3 Kaźmierzów - Lubin Północ) oraz Impresa Pizzarotti (S5 Białe Błota - Szubin - obecnie trwa przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy, a podpisanie umowy planowane jest w I kw. 2020 r.).

"Na trzecim odcinku S5 Szubin - Jaroszewo za sprawą kłopotów jednego z członków konsorcjum realizacja zakończy się w przyszłym roku. Czwarty to odcinek S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli, gdzie wykonawca prowadzi prace, ale przedstawił roszczenia dotyczące wydłużenia czasu na realizację tego odcinka" - napisała GDDKiA w komunikacie.

Na obwodnicy Częstochowy na A1 trwają prace budowlane i w tym roku ma zostać udostępniony - jak pisze GDDKiA - "ciąg główny".

Dwa odcinki S8 (Radziejowice - Przeszkoda i Przeszkoda - Paszków) zostały już ukończone zgodnie z zawartymi umowami. Obecnie trwa kontrola, która ma poprzedzić wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po nim znikną obecne ograniczenia prędkości.

W tym roku udostępnione zostaną także dwa odcinki drogi S5 województwie kujawsko-pomorskim (Jaroszewo - Mielno i Maksymilianowo - Tryszczyn) o łącznej długości ok. 33,6 km.

"Z 20-kilometrowej obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6 oddamy w tym roku do użytku 12 km. Za sprawą odmiennych warunków geologicznych pozostałe ok. 8 km będzie gotowe w późniejszym okresie" - zaznacza GDDKiA i dodaje, że "dokończenie prac planowany jest w I kwartale przyszłego roku".

Dyrekcja wyjaśniła też, że S7 pomiędzy Skomielną a Rabką Zdrój, za sprawą warunków geologicznych (osuwisko pod podporą estakady wymagające zmian w projekcie obiektu) miał wydłużony termin realizacji, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca będzie można tędy pojechać.

"W listopadzie kierowcy skorzystają z odcinka S7 Lubień - Naprawa. Tu również uaktywniły się osuwiska, a dopiero po przełożeniu ruchu na drogę ekspresową i zamknięciu dla ruchu DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7 w Lubniu" - napisano w komunikacie.

GDDKiA dodała też, że "S17 pomiędzy Kołbielą a Garwolinem zostanie oddana do ruchu pod koniec listopada", a "lada chwila kierowcy będą korzystać z jednej jezdni tego odcinka".

Odcinki, które GDDKiA planuje udostępnić do końca 2019 roku:



• A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia (odc. F) ok. 21,2 km

• S5 Jaroszewo - Mielno ok. 25,1 km

• S5 Maksymilianowo - Tryszczyn ok. 8,5 km

• S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km

• S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

• S5 Kościan Południe – Radomicko ok. 15,7 km

• S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km

• S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km

• S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z obwodnicą Kołobrzegu DK11 ok. 14,6 km

• S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

• S6/S11 obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od Bielic do Koszalina Zachód ok. 12,2 km

• S7 granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km

• S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km

• S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km

• S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

• S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6

• S10 obwodnica Wałcza ok. 17,8 km

• S11 obwodnica Szczecinka ok. 12 km

• S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina ok. 13 km

• DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

• DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km

• DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km





