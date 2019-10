W tym roku do użytku ma być udostępnionych jeszcze ponad 200 kilometrów dróg. Z powodu zrywania kontraktów będzie to wynik niższy niż planowano, ale jednocześnie jeden z najlepszych w ostatnich latach - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje "DGP", niedawne wyrzucenie z dwóch inwestycji firmy Energopol Szczecin stało się dziewiątą rozwiązaną umową w tym roku. Chodzi o kontrakty na budowę obwodnicy Wałcza i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo.

"Wśród potrzebnych dróg, których w tym roku nie uda się dokończyć, jest też między innymi 15-kilometrowy odcinek trasy S3 koło Lubina. To ostatni brakujący fragment ekspresówki na długim 350-kilometrowym ciągu ze Szczecina do Bolkowa na Dolnym Śląsku. Wiosną z tej budowy wyrzucono włoską firmę Salini" - czytamy.

Nowe drogi w 2019 roku

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tym roku udało się już otworzyć 246,8 kilometra nowych tras. "Kierowcy najbardziej zyskali dzięki oddaniu długich odcinków drogi S6 ze Szczecina do Koszalina czy S17 z Lublina do Warszawy" - dodaje gazeta.



Odcinek Via Baltica za ponad miliard złotych. Wszystkie oferty przekraczają budżet Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wpłynęły trzy of... zobacz więcej » Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki przekazał "DGP", że przed końcem roku ma być udostępnionych jeszcze 201 kilometrów dróg. Dziennik podaje, że "wyścig z czasem trwa między innymi na budowie autostrady A1 wokół Częstochowy".

Pod koniec kwietnia br. dyrekcja odstąpiła także od zawartej w październiku 2015 roku z firmą Salini na budowę 21-kilometrowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. Odstąpienie od umowy było spowodowane brakiem postępu prac, a także znacznym opóźnieniem względem harmonogramu.

- Robimy wszystko, żeby ten odcinek A1 otworzyć przed końcem roku - podkreślił w rozmowie z gazetą Jan Krynicki.

Z informacji przesłanych tvn24bis.pl przez GDDKiA wynika, że do końca 2019 roku mają zostać otwarte poniższe odcinki:

• A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia (odc. F) ok. 21,2 km,

• S5 Jaroszewo - Mielno ok. 25,1 km,

• S5 Maksymilianowo - Tryszczyn ok. 8,5 km,

• S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km,

• S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km,

• S5 Kościan Południe – Radomicko ok. 15,7 km,

• S6/S11 obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od Bielic do Koszalina Zachód ok. 12,2 km,

• S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km,

• S7 granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km,

• S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km,

• S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km,

• S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6,

• S11 obwodnica Szczecinka ok. 12 km,

• S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina ok. 13 km,

• DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km,

• DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km,

• DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km.





Wysoki wynik

Jak podaje "DGP", jeśli sprawdzą się ostatnie zapowiedzi GDDKiA w sprawie nowych dróg, to ten rok - mimo zrywania kontraktów i opóźnień - może się zamknąć wynikiem prawie 450 kilometrów nowych tras.

Tym samym będzie to najwyższy wynik od 2012 roku, kiedy to otwarto prawie 600 kilometrów szybkich tras. "Tak dobrego rezultatu drogowcy mogą nie powtórzyć przez kolejne kilka lat. Po rozwiązaniu umów GDDKiA często ma problemy ze sprawnym wyłonieniem nowego wykonawcy" - wskazuje dziennik.