Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom do końca roku jeszcze 12 odcinków dróg - wynika z informacji przesłanych tvn24bis.pl. Na liście znajduje się między innymi ponad 21-kilometrowy fragment autostrady A1.

Na początku listopada do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka (województwo zachodniopomorskie) o długości 12 kilometrów w ciągu drogi ekspresowej S11. W tym miesiącu kierowcy zyskali także ponad 3-kilometrową obwodnicę Myśliny (województwo opolskie).

GDDKiA podała, że do tej pory w 2019 roku oddano do użytku 287,21 kilometra nowych dróg. To jednak nie koniec. Drogowcy planują jeszcze włączyć do ruchu 160,8 kilometra nowych dróg.

Oto odcinki planowane do oddania do końca 2019 roku:

- A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia (odcinek F) - 21,2 km,

- S5 Jaroszewo – Mielno - 25,1 km,

- S5 Maksymilianowo – Tryszczyn - 8,5 km,

- S5 Poznań - Wronczyn - 15,9 km,

- S5 Wronczyn - Kościan Południe - 18,9 km,

- S5 Kościan Południe - Radomicko - 15,7 km,

- S6/S11 Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od w. Bielice do w. Koszalin Zachód - 6,7 km,

- S7 granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko- Kamienna - 7,6 km,

- S7 Lubień - Naprawa - 7,6 km,

- S8 Przeszkoda - Paszków - 11,6 km,

- S17 obwodnica Kołbieli – obwodnica Garwolina - 13 km,

- DK50/79 Obwodnica Góry Kalwarii - 9 km.









Obwodnica Częstochowy w ciągu A1

Rzecznik prasowy GDDKiA Jan Krynicki poinformował tvn24bis.pl, że drogowcy realizują "wszelkie działania, mające pozwolić udostępnić" kierowcom obwodnicę Częstochowy w ciągu A1 jeszcze przed końcem 2019 roku.

To jeden z odcinków, obok między innymi fragmentów S3 i S5, w przypadku których drogowcy w mijającym roku zerwali kontrakty z dotychczasowymi wykonawcami.

Tymczasem drożność A1 wokół Częstochowy jest kluczowa dla przekierowania tam ruchu z miejskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. W przyszłym roku rozpocznie się jego remont, zamówiony już przez częstochowski samorząd.

W poniedziałek na temat postępów prac w rozmowie z PAP mówił p.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski. Jak powiedział, planom udostępnienia kierowcom tego odcinka jeszcze w 2019 roku sprzyjają mobilizacja wykonawców i dobra pogoda. Wyraził nadzieję, że trwające roboty pozwolą puścić do końca tego roku ruch na ciągu głównym autostrady, a także że możliwe będzie otwarcie w podobnym terminie węzła Ligota (z drogą krajową nr 43; docelowa nazwa węzła: Jasna Góra).

Szef GDDKiA zaznaczył jednak, że inwestycja – po puszczeniu ruchu – będzie dokańczana cały kolejny rok.

- Żeby zakończyć tę inwestycję z wszystkimi elementami, z drogami dojazdowymi, z miejscami obsługi podróżnych, myślę, że potrzebny będzie cały kolejny rok. To będą dla większości kierowców prace niewidoczne, na przykład przy zbiornikach, poza obiektami - zasygnalizował Żuchowski.

Jak dodał, trwają jeszcze analizy, w jaki sposób roboty te będą zamawiane: czy w większych postępowaniach, czy w przetargach cząstkowych, na niewielkie elementy.