Premier Mateusz Morawiecki przedstawił terminarz realizacji nowych obietnic programowych PiS. Przywracanie lokalnych połączeń autobusowych ma ruszyć w kwietniu, a "trzynastki" dla emerytów w maju - zapowiedział szef rządu.

Pierwszym elementem nowego pakietu obietnic, który zapowiedział Morawiecki był program przywracania lokalnych połączeń autobusowych. Rząd zaplanował go na kwiecień i maj.

- Żeby już wtedy powiaty mogły odtwarzać pozamykane wcześniej połączenia komunikacyjne (...). To bardzo ważny cywilizacyjny rozwojowy projekt - podkreślił premier.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że do połowy maja podpis pod ustawą ma złożyć prezydent Andrzej Duda. - I ustawa wchodzi w życie. A kiedy ustawa wchodzi w życie, realizujemy tenże drugi filar likwidacji walki z wykluczeniem komunikacyjnym naszego kraju - przywrócenie połączeń autobusowych - stwierdził Adamczyk. Dworczyk: koszt nowych programów to maksymalnie 42,3 miliarda złotych Roczny koszt: programu odbudowy lokalnych połączeń autobusowych to ok. 800 milio... zobacz więcej »

"Trzynastka"

Program tzw. emerytura plus, czyli plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury (1100 zł brutto - red.), obowiązywać ma - według szefa rządu - od 1 maja.

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że projekt dotyczący Emerytury plus jest już gotowy i zostanie zaprezentowany jeszcze w marcu.

500 plus

Następnym projektem w kolejce do wdrożenia - mówił Morawiecki - jest rozszerzenie programu 500 plus tak, by obejmował on już pierwsze dziecko. Na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rozszerzone świadczenie będzie obowiązywało od 1 lipca.

Szefowa MRPiPS powiedziała, że projekt dotyczący programu 500 plus zakładający wypłatę świadczenia także od pierwszego dziecka będzie gotowy w połowie marca. - Wejście w życie zmian w tym programie to 1 lipca tego roku. Wówczas rozpocznie się okres składania wniosków - zapowiedziała minister.

Zmiany podatkowe

We wtorek premier mówił też o pozostałych zapowiedziach PiS: zniesieniu podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżeniu podstawowej stawki podatku dla pozostałych obywateli do 17 proc. i podniesieniu kwoty uzyskania przychodów.

- Ustawa wejdzie w życie w drugiej połowie roku - powiedział we wtorek Leszek Skiba, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów.

Źródła finansowania

Jak powiedział premier, środki na sfinansowanie pięciu obietnic mają pochodzić z m.in.: redukcji szarej strefy, uszczelnienia podatku VAT, uszczelnienia podatku CIT oraz uszczelnienia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Morawiecki podkreślił, że jeżeli Polacy w kolejnych latach zaufają rządowi PiS, to jest pewien, że rząd będzie w stanie znowu pozyskać środki "z szarej strefy, z czarnej strefy, od mafii VAT-owskiej, przestępców podatkowych, grup międzynarodowych, które unikały płacenia podatków w Polsce". Obietnice PiS. Premier Morawiecki zapowiada dwa pierwsze projekty W pierwszej kolejności do Sejmu trafią projekty dotyczące rozwoju komunikacji or... zobacz więcej »

Koszt obietnic

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk we wtorek informował w Radiu Plus, że premier zwróci się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o zwołanie co najmniej jednego, może dwóch dodatkowych posiedzeń Izby ws. projektów ustaw z tzw. nowej piątki PiS. Jak poinformował, dodatkowe posiedzenie zapewne odbędzie się w kwietniu.

Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei w radiowej Jedynce, że w pierwszej kolejności do Sejmu trafią projekty dot. rozwoju komunikacji oraz Emerytury plus. Zaznaczył też, że "najprawdopodobniej" budżet nie będzie musiał być nowelizowany.

Jak informowali w minionym tygodniu Dworczyk i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, roczny koszt programu odbudowy lokalnych połączeń autobusowych to ok. 800 mln zł, tzw. 13. emerytura - 9-10 mld zł, a uzupełnienie programu 500 plus, to ok. 18,5 mld zł. Z kolei zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia będzie kosztowało między 2 a 3 mld zł. Wyższe koszty uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u z 18 proc. do 17 proc. zmniejszy dochody budżetu o ok. 7-10 mld zł.