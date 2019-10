Po dwóch latach i pięciu miesiącach pracy wydrążono pierwszy z dwóch tuneli w ciągu zakopianki. - To historyczna chwila dla wszystkich drogowców w Polsce - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dwukomorowy tunel w ciągu budowanej S7 na odcinku Naprawa - Skomielna Biała, będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Drążenie tunelu rozpoczęto 6 marca 2017 roku w Naprawie, od prawej nitki. W przypadku lewego tunelu wydrążono do tej pory około 62 procent całości. Każdym docelowo pojazdy będą jechać w jednym kierunku i każdy będzie miał około dwóch kilometrów długości.

Koszt inwestycji to niemal miliard złotych, a realizuje ją włoska firma Astaldi z Rzymu.

Najdłuższy tunel w Polsce

- Trudno dziwić się radości tych, którzy tutaj już od dawna pracują i drążą ten tunel. Trudno dziwić się, bo to przecież historyczna chwila dla wszystkich drogowców w Polsce - powiedział Adamczyk w trakcie uroczystego przebicia pierwszej jego nitki powstającej w ciągu zakopianki.

Jak wskazał, "połączony został najdłuższy tunel w Polsce - jeden z dwóch na zakopiance, jeden z dwóch równoległych obok siebie, które pozwolą zakopianką poruszać się bezpiecznie, przewidywalnie i wręcz komfortowo".

Około południa w środę, spotkały się ekipy drążące tunel jednocześnie od strony północnej i południowej.



- Droga, która do tej pory cieszyła się najgorszą sławą w Polsce, staje się dzięki polskim inżynierom, naszym kontrahentom, partnerom biznesowym z Włoch, jedną z najbezpieczniejszych, najbardziej komfortowych dróg w Polsce - mówił szef MI.



Jak przekazał, w tunelu wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. - Ten tunel, jak i cała dogra ekspresowa S7, w przyszłości Via Carpatia, już teraz budowana, to będą najbezpieczniejsze drogi wyposażone w nowoczesne systemy zarządzania, powiadamiania kierowców o trudnościach na drodze - powiedział Adamczyk.





Zakopianka

Trasę S7 Lubień - Rabka Zdrój, o długości około 16,7 kilometra, podzielono na trzy odcinki realizacyjne.



Realizacja 7,6 kilometra pierwszego odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa oprócz dwujezdniowej drogi klasy S obejmuje budowę między innymi sześciu małych obiektów mostowych na potoku Krzywańskim.

"Aktualnie trwają zintensyfikowane prace budowlane, by jeszcze w tym roku dopuścić do ruchu po jednej jezdni w dwóch kierunkach" - poinformowała GDDKiA w komunikacie.



Drugi to odcinek tunelowy Naprawa - Skomielna Biała. Trzeci odcinek o długości 6,1 kilometra, Skomielna Biała - Chabówka, został oddany do ruchu pod koniec września br.



Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 roku. Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 2 miliardy 105 milionów złotych. Zakończenie całego odcinka z Lubnia do Rabki Zdroju zaplanowane jest na 2021 rok.