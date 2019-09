Otwarto pierwszy górski odcinek nowej zakopianki. Od soboty kierowcy mogą podróżować malowniczą trasą S7 ze Skomielnej Białej do Rabki Zdroju oraz dalej dwujezdniową drogą główną przyspieszoną do Chabówki.

Jest to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa, od Lubnia do Rabki Zdroju, który został oddany do użytku. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że wszystkie trzy będą gotowe do 2021 roku.

- Ta droga będzie swoistym silnikiem napędowym turystyki i gospodarki regionu, ale też dla wszystkich tych, którzy jadą tranzytem będzie drogą bezpieczną - powiedział Adamczyk podczas uroczystości otwarcia trasy w Skomielnej Białej.

Jak podkreślił, górski odcinek zakopianki jest drogą nowoczesną i komfortową. - Ta droga to jeden z najpiękniejszych odcinków i najtrudniejszych pod względem inżynieryjnym. Zastosowano tutaj wiele nowatorskich rozwiązań - okazuje się, że polscy inżynierowie, bo przecież oni tutaj na co dzień spędzali czas wraz ze swoimi włoskimi kolegami, są w stanie tego typu obiekty realizować - to jest powód do dumy - zaznaczył szef resortu infrastruktury. "Inwestycja wyczekiwana od bardzo dawna". Powstanie nowy most na granicy Na granicy polsko-niemieckiej powstanie nowy most. Ministrowie infrastruktury Po... zobacz więcej »

250 tysięcy metrów sześciennych betonu

Z ponad 6-kilometrowego odcinka od Skomielnej Białej do Chabówki ponad jedna trzecia, czyli ok. 2,3 km, poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich siedemnaście, w tym najdłuższy i najwyższy, liczący kilometr długości i 50 m wysokości, oraz cztery małe obiekty na ciekach przy węźle Skomielna.

Z tego węzła poprowadzono zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz, do drogi krajowej nr 28 oraz do starego przebiegu DK7. Z kolejnego węzła, Zabornia, zjechać można na DK47 w kierunku Nowego Targu i Zakopanego oraz na DK7 do Chyżnego i granicy państwa ze Słowacją.

Na Zbójeckiej Górze powstało miejsce obsługi podróżnych MOP. Droga ekspresowa kończy się węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany został około kilometrowy dwujezdniowy fragment DK47 do Chabówki i tam włączony został do istniejącego już dwujezdniowego Chabówka – Rdzawka.

Odcinek S7 Skomielna Biała - Radka Zdrój oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy głównej przyspieszonej (GP) od Rabki Zdroju do Chabówki budowała włoska firma Salini Impregilo z Mediolanu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 615 mln zł. Gwarancja jakości wykonanych prac będzie obowiązywała przez 10 lat.

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński zaznaczył, że inwestycja była wyzwaniem pod względem technologicznym i realizacyjnym. Jak przypomniał, na budowę zużyto 250 tysięcy metrów sześciennych betonu, czyli półtora raza więcej niż na budowę Stadionu Narodowego, a powierzchnia wszystkich wykonanych obiektów mostowych wynosi 80 tysięcy metrów kw., co równa się 12 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Nowe drogi do końca roku. Kłopoty z czterema odcinkami W tym roku powstało 144 kilometrów nowych dróg, a do końca roku ma być oddanych... zobacz więcej »

38 obiektów inżynierskich

Liczący ok. 16,7 km fragment nowej zakopianki, w tym 15,8 km o parametrach drogi ekspresowej, podzielony został na trzy odcinki realizacyjne, każdy z osobnym wykonawcą: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała oraz Skomielna Biała - Rabka Zdrój.

Odcinek pierwszy do wejścia do tunelu wykonuje polsko - ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A. z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa, odcinek tunelowy - włoska firma Astaldi, a trzeci - włoska firma Salini.

Łączny koszt tych zadań wynosi blisko 2,5 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowanie to ponad 1,3 mld zł.

Na całym tym odcinku powstaje w sumie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady) oraz dwukomorowy tunel o długości 2,06 km.

Minister Adamczyk zapowiedział, że wszystkie trzy odcinki nowej zakopianki będą gotowe do 2021 roku. - Roboty idą i rozpędzają się i wszystko wskazuje na to, że dotrzymamy terminu, że w 2021 roku pojedziemy pełna zakopianką - powiedział szef resortu infrastruktury.

Według zapowiedzi zarządcy dróg jeszcze w tym roku udostępniony będzie 7,6-kilometrowy odcinek Lubień - Naprawa z tymczasowym włączeniem do starej DK7, którą kierowcy będą omijać budowę tunelu. Ostatnim odcinkiem, Naprawa - Skomielna Biała o długości ok. 3 km, kierowcy pojadą w 2021 r., po zakończeniu budowy dwukomorowego tunelu pod górą Mały Luboń o długości każdej nitki ok. 2,06 km.