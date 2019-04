Odtwórz: Kopcińska o szczegółach zwolnienia z PIT do 26. roku życia

Zerowy PIT do 26. roku życia i obniżka stawki PIT z 18 do 17 procent, ale tylko dla dochodów nieprzekraczających 42 764 złote rocznie. Tak ma w praktyce wyglądać realizacja zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory w wypowiedziach rządzących próg finansowy się nie pojawiał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pod koniec lutego na konwencji w Warszawie zaprezentował pięć obietnic wyborczych. Na liście znalazły się między innymi propozycje dotyczące obniżenia stawki podatkowej oraz wprowadzenia zerowej stawki PIT dla pracowników do 26. roku życia.

- To pomoc dla ludzi młodych do 26. roku życia, bez podatku PIT dla pracowników, tego 18-procentowego - mówił prezes PiS. - Po trzecie, obniżenie kosztów pracy, podniesienie sumy, która jest zaliczana jako ten koszt pracy, to znaczy w ten sposób obniżenie podatków, ale także mamy w planie obniżenie PIT-u pracowniczego - zapowiadał Jarosław Kaczyński.

Przemawiający później premier Mateusz Morawiecki w nawiązaniu do tych propozycji wskazywał, że to "program dla klasy średniej".

Szykuje się rewolucja w podatkach. Ministerstwo proponuje nową stawkę Ministerstwo Finansów chce wprowadzić od 2020 roku dodatkową, trzecią stawkę pod... zobacz więcej » - To dlatego w tym postulacie (...) znajduje się obniżenie kosztów pracy poprzez podniesienie kosztów uzyskania przychodów, co najmniej dwukrotne i również obniżenie PIT-u dla wszystkich osób pracujących, co zrobimy jeszcze w tym roku - podkreślił szef rządu.

O obietnicach premier mówił także na początku marca w rozmowie z PAP.

Pytany, czy zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia dotyczy wyłącznie osób na umowach o pracę, czy również tych, które pracują na umowę zlecenie lub prowadzących działalność gospodarczą, odpowiedział, że "sprawa jest prosta". - Więc odpowiadam prosto: rozwiązanie obejmuje wszystkich obywateli do 26. roku życia, którzy mają umowę o pracę czy umowę zlecenie - podkreślił Mateusz Morawiecki.

W tej samej rozmowie zapowiedział także, że "dodatkowo obniżona zostanie stawka podatkowa PIT z 18 na 17 procent". - To się złoży na przyrost wynagrodzeń netto dla wszystkich osób pracujących o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Proszę pamiętać, że osoby, które osiągają wysokie dochody i znajdują się w drugim progu podatkowym, również skorzystają z tej zmiany. Skorzystają także emeryci. Generalnie, z podwyższenia kwoty uzyskania przychodów skorzysta około 11 milionów osób pracujących Polaków - wskazał premier Morawiecki.

Zmiany w podatkach

Szczegóły dotyczące zmian w podatkach w poniedziałek zaprezentowała minister finansów Teresa Czerwińska. Okazało się, że zarówno w przypadku zerowego PIT, jak i obniżki stawki podatkowej wprowadzony zostanie dodatkowy próg finansowy w wysokości 42 764 złote rocznie.

To oznacza, że niższa, 17-proc. stawka PIT będzie miała zastosowanie tylko do tego poziomu zarobków. Po przekroczeniu 42 764 złotych dochód nadal będzie opodatkowany na poziomie 18 proc.

Zmiana w praktyce oznacza wprowadzenie trzeciej stawki i zmianę obowiązującej od kilku lat skali podatkowej.



Z wyliczeń MF wynika, że dzięki tej zmianie pracownik otrzymujący na przykład minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku (2250 złotych) zyska rocznie 472 złote.

Przy zarobkach na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (4765 złotych) zysk wyniesie 696 złotych.





Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów niższa stawka PIT (17 procent) ma dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku.

Nieco wcześniej, bo 1 października tego roku ma wejść w życie zerowy PIT dla młodych. Zmiana będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. W efekcie limit stosowania ulgi w 2019 roku to 10 691 złotych, czyli jedna czwarta limitu rocznego 42 764 złote.









Ilu podatników?

Ze statystyk udostępnionych na Twitterze przez rzecznika resortu finansów Pawła Jurka wynika, że "w przypadku osób, których głównym źródłem dochodu jest umowa o pracę - 65 procent osiąga dochody poniżej progu 42 764 zł".

"W przypadku emerytów i rencistów poniżej tego progu jest 92 procent osób" - dodał rzecznik MF.

W praktyce - zgodnie z informacjami MF - wyłącznie niższą 17-procentową stawką podatkową ma być objętych 8,2 miliona podatników, dla których głównych źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, a także 7,8 miliona podatników, dla których głównych źródłem utrzymania jest umowa o pracę.

Do tej pory według stawki 18 proc. PIT rozliczało się ok. 95 proc. podatników.

W przypadku osób, których głównym źródłem dochodu jest umowa o prace - 65% osiąga dochody poniżej progu 42764 zł. W przypadku emerytów i rencistów poniżej tego progu jest 92% osób.

Z szacunków resortu finansów wynika, że z zerowej stawki PIT skorzysta 1,5 miliona młodych pracowników.