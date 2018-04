Niemcy przyjeżdżają do polski zdobywać prawo jazdy. W szczecińskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w 2017 roku do egzaminu przystąpiło 1 tysiąc obywateli naszych zachodnich sąsiadów. Podobnie było w 2016 roku. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Polscy kandydaci na kierowców bardzo często skarżą się na poziom trudności egzaminów na prawo jazdy. Okazuje się jednak, że wcale nie jest u nas tak źle. Dowodem są nasi zachodni sąsiedzi, bardzo chętnie odwiedzający szczeciński Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

- Jeżeli chodzi o 2016 rok mieliśmy ponad 1,2 tys. obywateli Niemiec zdających u nas egzamin, natomiast w 2017 roku około 1 tys. - mówi Cezary Tkaczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Jego zdaniem, powodem nie jest nawet poziom egzaminu, a test, który musieliby zdawać w Niemczech, a nie muszą w Polsce. - Chodzi o test psychologiczno-medyczny, który obywatele Niemiec, którzy mają zabrane prawo jazdy z różnych powodów, muszą przejść. Ten test kosztuje 800 euro i zdaje go niecałe 10 procent - tłumaczy Tkaczyk.

Jakie różnice?

Szybciej do granicy z Ukrainą. Wybrano wykonawcę obwodnicy Firma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę około sześciokilomet... zobacz więcej » Jak wskazuje jednak Wioletta Myszkowska, egzaminator nadzorująca WORD Szczecin, szkoły nie wiedzą, czy osoba posiadała w przeszłości prawo jazdy.

- Każdy kto przystępuje do nas na egzamin jest to osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe, czyli my nie mamy wiedzy, czy ta osoba posiadała kiedyś prawo jazdy. Tylko w rozmowach indywidualnych w trakcie egzaminu często mówią o tym, że posiadali uprawnienia i utracili je z powodu na przykład alkoholu - mówi.

Jak tłumaczy Myszkowska, poza obowiązkowym szkoleniem, każdy obywatel Niemiec żeby móc przystąpić do egzaminu państwowego musi przebywać na terenie Polski co najmniej pół roku.

Sam egzamin praktyczny nie różni się zbyt wiele od tego zdawanego przez Polaków. - Tak samo przystępują do egzaminu obywatele z Niemiec jak i Polski. Jedyną różnicą jest to, że w trakcie takiego egzaminu praktycznego uczestniczy tłumacz przysięgły - wyjaśnia egzaminator nadzorująca WORD Szczecin.

Ponadto nasi zachodni sąsiedzi zdają egzamin teoretyczny w języku niemieckim.