Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele

Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Odtwórz: Duda: jeśli ktoś chce kupić spodnie w niedzielę, to kupi w poniedziałek

Odtwórz: Błaszczak: Powinniśmy równać do góry, tak jak jest w Niemczech

Odtwórz: "Ludzie są przeciążeni pracą". Zakaz handlu w niedziele trafił do Sejmu

Odtwórz: Co dalej z handlem w niedzielę?

Odtwórz: 3...2...1... Rada Ministrów wreszcie zdradzi co myśli o zakazie handlu w niedzielę

Odtwórz: Zakaz handlu w niedziele w rękach posłów. "S" idzie do Sejmu

Odtwórz: "Solidarność" nie ustępuje, PiS przerywa komisję. Co z zakazem handlu w niedziele?

Odtwórz: Morawiecki o handlu w niedziele: nie jest to problem pierwszorzędny

Odtwórz: Sklepy mają być zamknięte w co drugą niedzielę. "Solidarność" zawiedziona

Odtwórz: Zakaz handlu nie tak szybko. "Być może PiS chce zakazu we wszystkie niedziele"

Odtwórz: Premier Szydło o zakazie handlu we wszystkie niedziele

Odtwórz: Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej. Projekt ustawy trafił do komisji

Odtwórz: Prezydent podpisze we wtorek ustawę o zakazie handlu w niedziele

Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele? Najnowszy sondaż

Odtwórz: Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele

Odtwórz: Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele

Od dnia wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy skontrolowali ponad 9,9 tysięcy sklepów, które działały w dni objęte zakazem. Stwierdzili, że w 8,5 procent było otwartych wbrew prawu - podał w piątek Główny Inspektor Pracy.

Jak wskazano, inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole od 11 marca do 12 września 2018 roku z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy.

Mandaty karne

Zakaz handlu "zaskakująco pozytywny" dla dużych sieci Zakaz handlu ten nie wpłynął na pogorszenie wyników finansowych największych sie... zobacz więcej » "W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 295 mandatów karnych na kwotę 324 tys. zł, skierowali 390 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 176 środków oddziaływania wychowawczego" - napisano w komunikacie.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali też "4,3 tys. decyzji, skierowali prawie 5,6 tys. wniosków w wystąpieniach oraz 260 poleceń ustnych".



Dodano, że inspektorzy sprawdzili też kolejne 7,7 tys. placówek handlowych stwierdzając, że - zgodnie z obowiązującym prawem - były one zamknięte.



"Łącznie działania kontrolne i sprawdzające PIP objęły prawie 17,7 tys. placówek handlowych, wykazując dość wysoki stopień respektowania przepisów. W realizację tych zadań zaangażowanych zostało ponad 1 tys. inspektorów pracy" - czytamy.

Zakaz handlu

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca br., handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. We wrześniu wszystkie sklepy mogą być otwarte jeszcze w niedzielę 30 września, w październiku - 7 i 28, a w listopadzie - 4 i 25. W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę - 9 grudnia. W pozostałe będzie można zrobić zakupy.



Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Polacy zrobią zatem zakupy w 15 niedziel.



Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie handlu będzie jeszcze większe - zakaz handlu ma obowiązywać we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.



Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy do godz. 14. Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, placówkach pocztowych.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.