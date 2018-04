Trzy kolejne niedziele kwietnia będą objęte zakazem handlu. Przypadki łamania tego zakazu można będzie zgłaszać na telefony dyżurne do okręgowych oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy. Najbliższa niedziela handlowa wypada 29 kwietnia.

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele oraz święta, która weszła w życie 1 marca 2018 roku, zakaz handlu nie obowiązuje w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.



Ministerstwo daje sobie więcej czasu na ocenę niedziel bez handlu Wstępna ocena funkcjonowania zakazu handlu w niedzielę będzie możliwa po kilku m... zobacz więcej » Jednak w kwietniu w pierwszą niedzielę przypadała Wielkanoc. Dlatego - zgodnie z ustawą - 31 marca w sobotę poprzedzającą Wielkanoc handel był dozwolony do godz. 14, a w niedzielę - pierwszy dzień Wielkanocy - handel był zakazany.



Państwowa Inspekcja Pracy, zarówno w Wielką Sobotę jak i w Wielkanoc, w swoich okręgowych oddziałach przyjmowała zgłoszenia dotyczące łamania zakazu handlu. Rzecznik PIP Danuta Rutkowska poinformowała, że z wstępnych danych inspekcji wynika, iż w te dwa dni do okręgowych oddziałów wpłynęło ok. 300 zgłoszeń z czego większość napłynęła w Wielką Sobotę. Wskazała, że były okręgi, gdzie nie pojawiły się żadne zgłoszenia łamania zakazu handlu (np. Opole).



Rzecznik zaznaczyła, że zgłoszenia przyjęte w okresie wielkanocnym obecnie są weryfikowane przez PIP.



W najbliższą niedzielę inspektorzy będą dyżurowali przy telefonach w godz. 8-20, a także przeprowadzą kontrole w terenie.

Niedziele bez handlu w kwietniu



Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. 11 marca był pierwszą niedzielą objętą zakazem handlu. Tego dnia w całej Polsce były prowadzone kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.



Duże poparcie dla ograniczeń w handlu. "Sytuacja w Polsce jest inna, niż była na Węgrzech" W Polsce tak naprawdę nie ma zakazu handlu, są ograniczenia. Jeżeli komuś zabrak... zobacz więcej » Łącznie 11 i 18 marca inspektorzy pracy skontrolowali ponad 12 tys. placówek handlowych. 60 proc. z nich było zamkniętych. Ponad 5 tys. otwartych placówek handlowych zostało poddanych kontroli. Kontrolerzy pracy ustalili, że 147 z nich zostało otwartych wbrew ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i stanowi to 2,9 proc. skontrolowanych placówek. 11 marca odsetek ten wynosił 3,7 proc., a 18 marca - 2,4 proc.



W związku ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy PIP nałożyli 11 i 18 marca 54 mandaty karne, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie, a w 55 przypadkach sprzedawcy zostali pouczeni.

Kiedy na zakupy?

W 2018 r. Polacy będą mogli zrobić zakupy jeszcze w 19 niedziel. W kwietniu, w związku z Wielkanocą, tylko w jedną niedzielę będziemy mogli zrobić zakupy - w ostatnią, 29 kwietnia.



W maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie Polacy będą mogli udać się na zakupy w pierwsze i ostatnie niedziele tych miesięcy - 6 i 27 maja, 3 i 24 czerwca, 1 i 29 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 30 września, 7 i 28 października oraz 4 i 25 listopada.



W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę - 9 grudnia. W pozostałe będzie można zrobić zakupy.

Źródło: tvn24bis Niedziele wolne od handlu w 2018 roku

Ostrzejszy zakaz

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Polacy zrobią zatem zakupy w 15 niedziel.



Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie handlu będzie jeszcze większe - będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.



Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy do godz. 14.Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Rekord w sobotę i pustki w niedzielę. Galerie straciły milion klientów na zakazie handlu Między 5 a 11 marca centra handlowe odwiedziło o blisko milion klientów mniej ni... zobacz więcej » Aby pod szyldem np. kwiaciarni nie sprzedawać innych towarów niż wynika to z nazwy placówki, ustawa precyzuje, że handel w niedziele w kwiaciarniach będzie dozwolony, ale tylko wówczas, gdy przeważająca działalność będzie polegać na handlu kwiatami; w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach - na sprzedaży wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Wyjątki