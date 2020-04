Odtwórz: 01.04.2020 | "Dobrze, że jest, ale to nie jest to, czego oczekujemy". Przedsiębiorcy o "tarczy antykryzysowej"

W najbliższą niedzielę, 5 kwietnia sklepy będą otwarte. Należy jednak pamiętać o obostrzeniach, które wprowadzono w związku z koronawirusem.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Poprzednio handel w niedzielę był możliwy 26 stycznia.

Zakaz handlu 2020

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z przepisami w 2019 roku handel był dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Zakaz nie obowiązywał także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Od nowego roku obowiązują zaostrzone przepisy. Zgodnie z nimi w 2020 roku handlować można jeszcze w ciągu pięciu niedziel w roku: w ostatnią niedzielę kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Godziny dla seniorów. Jest reakcja banków Godziny dla seniorów, limit osób w placówkach oraz skrócone godziny otwarcia. To... zobacz więcej » Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Godziny otwarcia sklepów

Należy jednak pamiętać, że od 1 kwietnia w całym kraju obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne ograniczenia.

NOWE OBOSTRZENIA W HANDLU

Od środy zamknięte zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie, przy czym w godzinach 10-12 zakupy mogą w nich zrobić tylko osoby powyżej 65. roku życia. W placówkach wprowadzono również limity osób, a zakupy trzeba robić w rękawiczkach. Ponadto część sieci zdecydowała się na wydłużenie godzin otwarcia sklepów.









Tylko dostawy

W pakiecie ustaw antykryzysowych wprowadzono możliwość otwarcia sklepów w niedziele objęte zakazem handlu, ale tylko dla dostawców.

Jak wskazano, celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, czyli rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, by były one powszechnie dostępne dla obywateli.