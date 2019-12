Do końca roku zostało pięć dni, w tym niedziela i sylwester. Przypominamy, kiedy będzie można zrobić zakupy.

Największe sklepy w standardowych godzinach będą otwarte w piątek 27 grudnia i w sobotę 28 grudnia. Co ważne, handel bez ograniczeń jest dozwolony także w ostatnią niedzielę tego roku, czyli 29 grudnia.

Sylwester i Nowy Rok

Rząd szykuje trzy dodatkowe opłaty. Projekt jest już gotowy Dodatkowe opłaty od słodzonych napojów, od tak zwanych małpek i reklam suplement... zobacz więcej » Na krótszy czas otwarcia sklepów klienci muszą się przygotować natomiast we wtorek, 31 grudnia.

W sylwestra sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 19. Do 18 zakupy zrobimy w placówkach należących do sieci Lidl, Polomarket, Tesco oraz Carrefour.

Sklepy franczyzowe Carrefour Express i Globi "otwarte będą zgodnie z decyzją właściciela. W każdym sklepie będzie umieszczona odpowiednia informacja dla klientów" - poinformował Carrefour.

W zależności od lokalizacji do godziny 18 lub 19 będą otwarte w sylwestra placówki Auchan. Z kolei do godziny 21 będzie można zrobić zakupy w sklepach Dino.

Największe sklepy będą zamknięte 1 stycznia.

W przyszłym roku czekają nas spore zmiany w handlowym kalendarzu.