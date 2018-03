Nie będzie nowego przetargu na główny fragment obwodnicy Łomży na drodze S61 Via Baltica. Wykonawca zostanie wybrany spośród firm, które w pierwszym przetargu ubiegały się o realizację tej inwestycji - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Drogowcy uznali odwołanie, które złożyła rezygnująca z tego przetargu firma Impresa Pizzarotti, a Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Przetarg

Impresa Pizzarotti, która wygrała przetarg, uznała, że nie jest już związana tą ofertą i złożyła odwołanie do KIO. Firma wniosła o odrzucenie jej oferty w przetargu na projekt i budowę trzynastokilometrowego odcinka Via Baltica Łomża-Zachód do węzła Kolno, czyli zasadniczej części obwodnicy Łomży.

- Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. Postanowieniem wydanym we wtorek Izba umorzyła postępowanie odwoławcze - poinformowała w środę rzeczniczka KIO Magdalena Grabarczyk. - Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. GDDKiA złożyła bowiem wcześniej oświadczenie, że uwzględnia zarzuty odwołania - dodała Grabarczyk.

Rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski poinformował w środę, że "lada dzień" będzie unieważniony wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu, który wygrała firma Impresa Pizzarotti. - Później będziemy kontynuować procedurę przetargową, wybierając najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych w tym przetargu ofert - dodał Malinowski.



Wyjaśnił, że białostocka GDDKiA uwzględniła odwołanie firmy Impresa Pizzarotti, mimo, iż uważa, że podjęte przez GDDKiA działania "były jak najbardziej zgodne z prawem".

Ocena ofert

Na początku marca oferta Impresa Pizzarotti była ponownie uznana za najkorzystniejszą w tym przetargu, który prowadzi białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wybrano ją w ponownej ocenie ofert, którą wcześniej nakazała KIO. Izba rozpatrywała odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu złożone przez innego oferenta - konsorcjum firm PORR SA i Unibep SA. Impresa Pizzarotti proponowała cenę 442,8 mln zł brutto, PORR i Unibep - 473,3 mln zł. W przetargu było 11 ofert.



Odcinek od węzła Łomża-Zachód do węzła Kolno to główny fragment obwodnicy Łomży. Ma powstać m.in. nowy most na rzece Narew o długości 1,2 km. Całą obwodnicę Łomży będą tworzyć dwa odcinki: Łomża-Zachód - węzeł Kolno (13 km) i Łomża Południe - Łomża-Zachód (prawie 7,2 km).



Umowa na odcinek Łomża-Zachód do węzła Kolno jest ostatnią, którą ma podpisać z wykonawcą białostocka GDDKiA w ramach dziewięciu odcinków na S61, za realizację których odpowiada.