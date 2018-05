Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Bank Polski wprowadził we wtorek do obiegu szczególną monetę o nominale 5 złotych. Jak podkreśla prezes NBP Adam Glapiński, moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 38 424 000 sztuk tak, by trafiła do każdego Polaka.

Narodowy Bank Polski uczci w 2018 roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości emisją "wyjątkowych monet jubileuszowych oraz banknotu".

NBP podało we wtorek w komunikacie, że pierwszą z nich jest okolicznościowa moneta w standardzie obiegowym o nominale 5 zł, na której umieszczono napis: "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości". Jak napisał prezes NBP Adam Glapiński, moneta będzie wyemitowana w symbolicznym nakładzie do 38 424 000 sztuk, tak, aby trafiła do każdego Polaka.

Rocznica

Glapiński podkreślił, że rok 1918 był dla Polaków wyjątkowy.

"11 listopada 1918 r. wszystko się zmieniło. Otworzyliśmy nową kartę w historii naszego narodu. Rozpoczęliśmy budowę nowej Polski. Rodzima waluta była jednym z priorytetów odradzającego się państwa, a wymiernym tego znakiem miał się stać wkrótce polski ZŁOTY" - napisał Glapiński.

"Emitując tę monetę, chcemy dać wyraz głębokiego szacunku dla wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy swoją postawą przyczynili się do faktu, że dziś cieszymy się suwerenną Rzecząpospolitą. My Polacy" – podkreślił.

Prawo emisji

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym okolicznościowe i kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Jak podkreśla instytucja, emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Źródło: NBP Rewers monety okolicznościowej na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości