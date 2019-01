W trzecim kwartale ubiegłego roku ubyło w Polsce 316 bankomatów, to spadek o 1,4 procent wobec poprzedniego kwartału. Na koniec września takich urządzeń było 22 987 - poinformował Narodowy Bank Polski.

Z danych NBP wynika także, że w trzecim kwartale ubiegłego roku transakcji wypłat z bankomatów było 167,5 mln. To mniej o 5,2 mln wobec kwartału poprzedniego (spadek o 3 proc.).



Spadł także wskaźnik liczby wypłat realizowanych średnio dziennie w przeliczeniu na jeden bankomat z 81 do 79 transakcji.



Wartość wypłat wyniosła w trzecim kwartale 2018 roku 86,9 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza wzrost o 2 proc. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 519 zł, czyli była większa niż w kwartale poprzednim, kiedy to wyniosła 493 zł.

Rekordowa liczba kart

W poniedziałek Narodowy Bank Polski podał, że liczba kart płatniczych w Polsce na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wyniosła 40,4 miliona. To o 171 tysięcy więcej niż w rekordowym do tej pory drugim kwartale 2018 roku.

Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe, które stanowią 79,1 procent wydanych w Polsce. Łączna liczba kart debetowych wyniosła 32 mln sztuk i zwiększyła się o 272 tysiące w trzecim kwartale 2018 roku.

Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (14,5 procent), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,87 mln sztuk. Liczba kart kredytowych na przestrzeni trzeciego kwartału 2018 roku zwiększyła się o 15,3 tysiąca.