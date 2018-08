Blisko połowa migrantów zarobkowych z Polski planuje na stałe pozostać za granicą - wynika z badania Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w piątek. Z raportu wynika, że do powrotu mogłaby ich skłonić pensja na poziomie 5 tysięcy złotych "na rękę".

"Jak wynika z analiz (...) 49 procent migrantów planuje pozostać za granicą na stałe. Z drugiej strony oznacza to, że pozostałe 51 procent w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej myśli o wyjeździe z danego kraju" - podkreślono w raporcie "Polacy pracujący za granicą w 2016 r.".



"Większość z osób, które nie planuje zostać na stałe w danym kraju, albo chce wrócić do Polski (48 procent odpowiedzi) albo nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie kierunku wyjazdu (39 procent). Jedynie mały procent (13 procent) deklaruje, że po wyjeździe z danego kraju, poszuka pracy poza Polską w innym zagranicznym kraju" - dodano.

Autorzy raportu wskazali jednocześnie, iż do deklaracji migrantów, co do ich dalszych planów należy podchodzić "z dużą ostrożnością".



"Dotychczasowe obserwacje pokazują, że migranci raczej zmieniają zdanie i decydują się na kontynuowanie pobytu za granicą i nie realizują swoich planów dotyczących powrotów. Najlepiej świadczy o tym systematyczny wzrost udziału osób, chcących pozostać za granicą na stałe, który z roku na rok jest co raz większy. W 2014 roku deklarację taką złożyło 45 procent badanych, w 2010 roku 36 procent, a dla porównania w 2007 roku (...) o pozostaniu za granicą na stałe myślało tylko 18 procent migrantów" - napisano.









Wynagrodzenie kusi

Z badania wynika, że najważniejszych czynnikiem, który mógłby skłonić emigrantów do powrotu do Polski jest wynagrodzenie.



Nowe dane w sprawie wynagrodzeń w Polsce. "Wzrost zaskakująco niski" Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku wyn... zobacz więcej » "Niezależnie od kraju emigracji, satysfakcjonującym wynagrodzeniem w Polsce dla tych, którzy wyjechali jest kwota około 5 tysięcy złotych netto" - napisano w raporcie.



Około jedna trzecia Polaków-migrantów transferuje pieniądze do Polski - najczęściej raz w miesiącu lub co dwa, trzy miesiące.



Przeciętna kwota jednorazowego przekazu, według średnich kursów z 2016 roku, wynosiła: z Wielkiej Brytanii 2501 zł, z Niemiec 2461 zł z Irlandii 1980 zł, a z Niderlandów 1795 zł.

O badaniu

Badanie przeprowadzone zostało w okresie październik-grudzień 2016 roku na terenie czterech państw na próbie wielkości - 1500 wywiadów w Wielkiej Brytanii, 1500 w Niemczech, 1000 w Irlandii i 700 w Niderlandach.



Badanie prowadzone było na grupie polskich emigrantów w wieku 18-65 lat, którzy wyjechali z kraju w celach zarobkowych.