Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek zarobki kadry kierowniczej za lata 1995-2018. Jak wyjaśniono, ma to związek z nowymi przepisami dotyczącymi jawności wynagrodzeń w banku centralnym. To historyczna publikacja, nigdy wcześniej NBP nie ujawnił, na taką skalę, danych o zarobkach pracowników.

Z zestawienia wynika, że zarobki prezesa NBP były najwyższe w 2015 roku gdy prezesem był Marek Belka. Wynosiły wówczas 800 tys. zł rocznie, to prawie 67 tys. zł miesięcznie. Dla porównania prezes Adam Glapiński w 2017 roku zarobił w 777 tys. zł (prawie 65 tys. zł miesięcznie), a w 2018 r. - prawie 710 tys. zł (ponad 59 tys. zł miesięcznie).

Jeśli chodzi o wielokrotność wynagrodzenia prezesa NBP w stosunku do wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to najwyższa była za kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz i wyniosła 26,41. To oznacza, że prezes NBP zarabiał ponad 26 razy więcej niż wynosiła średnia krajowa.

Źródło: NBP Wynagrodzenie Prezesa NBP w latach 1995-2018

Natomiast dyrektor departamentu komunikacji i promocji - Martyna Wojciechowska - w 2017 roku zarobiła o ponad 41 tys. zł więcej niż wiceprezes NBP Anna Trzecińska.

Jak czytamy na stronie NBP, przy podliczaniu wynagrodzenia rocznego dla każdego stanowiska uwzględniono: "wynagrodzenie zasadnicze/chorobowe/zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne".

Wynagrodzenia podano w ujęciu rocznym, dlatego czasami trudno określić, ile dokładnie wynosiły zarobki miesięczne na konkretnych stanowiskach albo konkretnych osób, gdyż nie ma przedstawionych danych dokładnych dat rozpoczęcia pracy w NBP.

Porównanie wynagrodzeń

Wcześniej NBP opublikował dane dotyczące zarobków kadry kierowniczej w samym 2018 roku. Według zestawienia NBP najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto pobierała dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 563 zł. Funkcję tę od sierpnia 2016 r. sprawuje Martyna Wojciechowska.

Z tabelek zamieszczonych w czwartek przez NBP wynika, że w 2016 roku dyrektorzy departamentu komunikacji i promocji zarobili: 99 484 zł, 105 139 zł, 47 395 zł oraz 259 993 zł. Ta ostatnia liczba odnosi się prawdopodobnie do Wojciechowskiej - jest w tej samej linii co zarobki dyrektora tego departamentu w 2017 i 2018 roku. Według informacji opublikowanych pod koniec grudnia 2018 roku przez Gazetę Wyborczą, Wojciechowska stanowisko objęła w sierpniu 2016 roku, zatem przepracowała na pewno pełne cztery miesiące - w takim wypadku jej miesięczne zarobki wyniosły prawie 65 tys. zł. Jeśli natomiast przepracowała pełnych pięć miesięcy - jej średnia miesięczna spada do niecałych 52 tys. zł.

Średnie zarobki szefowej gabinetu prezesa, którą w ubiegłym roku była Kamila Sukiennik, wyniosły 42 760 zł - wynika z informacji opublikowanych przez bank centralny.

Dla porównania zarobki szefa gabinetu prezesa NBP w 2015 roku wyniosły w sumie ponad 733 tys. zł, w przeliczeniu na miesiąc daje to średnią ponad 61 tys. zł.

Według danych za 2018 rok, na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto znalazł się dyrektor departamentu prawnego z 47 331 zł. Na trzeciej pozycji jest dyrektor departamentu innowacji finansowych z 44 971 zł.

25 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w NBP. Zgodnie z nowelą pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały.

Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Ustawa jest konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik.

Pod koniec grudnia ub. roku "Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch wyżej wymienionych współpracowniczkach prezesa Glapińskiego. Informowano wówczas, że zarobki Wojciechowskiej wynosiły w 2016 r. około 65 tysięcy złotych wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i dodatkami. "Dla porównania - były prezes NBP Marek Belka dostawał w sumie około 57 tysięcy złotych miesięcznie" - napisała w grudniu "GW".

Zarobki prezesa NBP na stronie

Nowe przepisy przewidują ponadto, że uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP.

Mają tam też być publikowane wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

Zgodnie z ustawą o NBP wielkość środków na wynagrodzenie w banku centralnym ustalana jest corocznie w planie finansowym banku centralnego z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym, co oznacza, że właściwym odniesieniem do wysokości i tempa wzrostu płac w NBP jest sektor bankowy.