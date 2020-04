Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku kilku partii twarożku. Na etykiecie nie ma informacji o gorczycy, która u osób uczulonych może wywołać reakcję alergenną.

GIS poinformował w komunikacie, że na podstawie informacji z Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że w składzie kilku partii, wyprodukowanego w Czechach produktu, znajduje się aromat, który mógł zawierać gorczycę.

Informacja o obecności gorczycy nie znajduje się na etykiecie produktu. "Spożycie wskazanych poniżej partii przez osoby uczulone na gorczycę może wywołać reakcję alergenną" - wskazano.

Twarożek wycofany z rynku

W związku z tym podjęto decyzję o wycofaniu kilku partii twarożku NaTurek Puszysty rzodkiewka 140 g:



- numer partii: H20016, termin przydatności do spożycia: 15.04.2020,



- numer partii: H20029, termin przydatności do spożycia: 28.04.2020,



- numer partii: H20042, termin przydatności do spożycia: 11.05.2020,



- numer partii: H20057, termin przydatności do spożycia: 26.05.2020,



- numer partii: H20069, termin przydatności do spożycia: 07.06.2020.

Produkt został wyprodukowany w Czechach dla spółki Mleczarnia Turek.

