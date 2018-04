Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2017 roku wyniósł minus 2,5 miliarda złotych - powiedziała "Obserwatorowi Finansowemu" Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu NBP. Dodała, że wynika to z umocnienia się złotego.

"Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2017 rok był ujemny, wyniósł minus 2,5 mld zł" - powiedziała Zajdel-Kurowska.

To oznacza, że pieniądze z NBP w tym roku nie zasilą budżetu państwa. "Dobrą informacją dla podatników jest to, że, gdy Narodowy Bank Polski osiąga zysk, to jego większość trafia do budżetu państwa. Na przestrzeni lat 2007-2017 było to ponad 40 mld zł. Natomiast w sytuacji, gdy NBP ma stratę absolutnie nikt nie dopłaca. Działalność NBP nie jest finansowana z pieniędzy podatników" - wyjaśniła .

Napływ kapitału z zagranicy

Niskie oprocentowanie lokat kusi do zakupu mieszkań na wynajem Ponad pięć miliardów złotych w gotówce wydali Polacy na zakup nowych mieszkań w... zobacz więcej » "Umocnienie złotego obniżyło nam wynik finansowy, ale z drugiej strony jest to przede wszystkim odzwierciedlenie mocnych fundamentów naszej gospodarki. Siła polskiej waluty to przecież efekt napływu coraz większej ilości kapitału zagranicznego i efekt zaufania inwestorów" - wyjaśniła Katarzyna Zajdel-Kurowska.



Poinformowała ponadto, że dodatni był natomiast wynik samego zarządzania rezerwami walutowymi.



"Dochód z działalności inwestycyjnej związanej z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, bez uwzględnienia zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych, wyniósł 2,4 mld zł (dla porównania: 3,3 mld zł w 2016 r.)" - powiedziała.



W 2016 r. zysk NBP wyniósł 9,2 mld zł, a zgodnie z przepisami 95 proc. tej kwoty trafiło do budżetu państwa.